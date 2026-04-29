En medio de las tensiones por el planteamiento de un proyecto minero en la provincia San Juan, el senador Félix Bautista advirtió este miércoles que la explotación en la zona podría impactar de manera directa el río San Juan y, en cadena, el río Yaque del Sur y la presa de Sabaneta, lo que provocaría posibles consecuencias para el abastecimiento de agua en varias provincias del sur.

El legislador representante de la provincia sureña sostuvo que la actividad minera que busca encabezar la empresa GoldQuest, especialmente si se desarrolla de forma subterránea, como se proyecta, implicaría intervenciones en el entorno del cauce del río San Juan que, según explicó, afectaría tanto las aguas superficiales como las subterráneas que alimentan el sistema hídrico de la región.

Indicó que esa situación podría traducirse en contaminación por el uso de equipos pesados, cuyos residuos como diésel, aceites y sedimentos terminarían contaminando el afluente.

Bautista señaló que el río San Juan no solo nutre la presa de Sabaneta, sino que sus aguas desembocan en el río Yaque del Sur, que a su vez alimenta la presa de Monte Grande, aún en construcción y destinada a irrigar tierras en provincias como Barahona y Bahoruco.

En ese sentido, advirtió que cualquier afectación en el origen del sistema tendría repercusiones en toda la cadena hídrica.

El senador también afirmó que la zona donde se proyecta la explotación forma parte de la Cordillera Central, la cual describió como "la principal fuente de agua tanto para el norte como para el sur del país", por lo que consideró esencial su preservación.

En sus declaraciones, presentó un mapa en el que, según dijo, se identifican 15 concesiones de exploración minera otorgadas en la zona, que abarcan una superficie de 209 millones de metros cuadrados.

Explicó que estas concesiones están ubicadas de forma contigua, lo que, a su juicio, permitiría una explotación progresiva en toda la cordillera.

De acuerdo con lo expuesto, el proyecto habría iniciado en el área denominada Romero, donde existen reservas de oro y cobre, pero la intención sería continuar con el resto de las concesiones.

En ese contexto, Bautista llamó la atención sobre lo que describió como "un plan de expansión minera a gran escala" en la región.

El senador también hizo referencia a un gráfico que, según indicó, muestra la realización de unos 170 sondeos en ambos lados del cauce del río San Juan. A partir de esa información, sostuvo que una eventual explotación subterránea requeriría excavaciones que atravesarían el área del río, lo que agravaría los riesgos ambientales.

Proyecto violaría leyes

En otro orden, el congresista cuestionó la viabilidad legal del proyecto, al afirmar que este contravendría disposiciones de la Constitución, específicamente en los artículos 6, 15, 66 y 67, así como la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley de Energía y Minas, la Ley de Ordenamiento Territorial y una sentencia del Tribunal Constitucional.

La alternativa

Como alternativa, propuso la creación de un distrito energético en la provincia, basado en proyectos de generación mediante hidrobombeo vinculados a la presa de Sabaneta.

Según detalló, esta iniciativa permitiría almacenar energía y suplirla en horas de alta demanda, con una capacidad estimada de 850 megavatios.

Bautista aseguró que ese modelo generaría mayores ingresos para el Estado que el proyecto minero e indicó que mientras la explotación minera proyecta ingresos de 46,000 millones de pesos en ocho años, el esquema energético podría generar más de 85,000 millones de pesos en el mismo período, además de duplicar la cantidad de empleos directos.

Las declaraciones del senador se producen en un contexto de protestas en San Juan de la Maguana, donde diversos sectores realizaron una huelga general de 24 horas y organizan una marcha en rechazo al proyecto de la empresa canadiense GoldQuest en la zona de Romero.

La empresa, por su parte, señaló que actualmente se encuentra en fase de exploración y que los estudios que realiza buscan determinar la viabilidad ambiental del proyecto antes de cualquier explotación.