Tras seis meses de estudio, comisión de diputados valida reforma laboral sin cambiar la cesantía

Miembros de la comisión especial de la Cámara de Diputados que estudió la reforma laboral durante seis meses aprobaron este jueves un informe favorable con modificaciones, manteniendo intacta la cesantía y dejando el proyecto listo para ser conocido por el pleno legislativo. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de seis meses de análisis y tranques, una comisión de la Cámara de Diputados que estudió el proyecto de reforma laboral rindió este jueves un informe favorable con modificaciones, dejando la iniciativa lista para ser conocida por el pleno legislativo.

El presidente de la comisión, el diputado Mélido Mercedes, informó que con la aprobación del informe se cumple la fase de estudio en comisión, por lo que el proyecto pasa ahora al hemiciclo, donde los diputados tendrán la decisión final sobre la pieza.

La pieza ya tiene su informe favorable en la Cámara de Diputados, donde se encontraba desde octubre de 2025 entre disensos y lentitud en el estudio, provocados generalmente por la ausencia de los legisladores a la comisión que estudió la propuesta.

El legislador explicó que el informe fue aprobado a unanimidad por los miembros presentes, con ocho votos a favor, y destacó que, pese a las modificaciones introducidas, uno de los aspectos más sensibles del debate, que es la cesantía, se mantiene intacto, tal como fue acordado durante el proceso de discusión.

Mercedes reiteró que los otros artículos relacionados con este derecho laboral no fueron alterados, en cumplimiento de los compromisos asumidos tanto por la comisión como por distintos sectores involucrados en el debate.

Principales cambios introducidos

Entre las modificaciones más relevantes, la comisión incluyó la figura del teletrabajo dentro del marco legal, lo que implica que dejará de estar regulado únicamente por resoluciones administrativas del Ministerio de Trabajo y pasará a formar parte del ordenamiento jurídico laboral.

Asimismo, se aprobó la creación de nuevos tribunales de trabajo en distintos distritos judiciales del país, entre ellos San Juan de la Maguana y Barahona.

En cuanto a la estructura de estos tribunales, se estableció un nuevo modelo que contempla dos jueces: uno encargado de los procesos de conciliación y otro responsable de conocer el fondo de los casos y la valoración de las pruebas.

La comisión también modificó varios plazos procesales, que pasarán a ser "francos" y con mayor duración. Por ejemplo, el plazo para la ejecución de sentencias se amplía de tres a ocho días, al igual que el plazo de comparecencia.

En materia de licencias laborales, se introdujeron ajustes al artículo 54, ampliando los permisos relacionados con matrimonio, paternidad y fallecimiento.

Entre las novedades, se incluye el fallecimiento de hermanos dentro de las licencias reconocidas ya que el Código de Trabajo actual solo concede permisos de duelo por la muerte de padres, abuelos, hijos o esposos.

Además, se aumentó la licencia de paternidad a siete días.

Aunque el Senado introdujo una modificación al Código de Trabajo para que los empleadores no tengan multas si se retrasan en el pago de la cesantía, los diputados revirtieron esta medida y la dejaron intacta, tal como está en el Código de Trabajo actual, que impone consecuencias contra los empresarios morosos.

Los próximos pasos

Con la rendición del informe favorable, el proyecto de reforma laboral queda ahora en manos del pleno de la Cámara de Diputados, que deberá conocer, debatir y decidir sobre la aprobación definitiva de la iniciativa en las próximas sesiones.

Si se aprueba, el proyecto volvería al Senado, donde se estudió desde el principio.