El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, se reunió este jueves con la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para analizar un contrato de préstamo por 400 millones de dólares destinado a proyectos de agua potable y saneamiento en la zona de Punta Cana-Bávaro.

El financiamiento corresponde al Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reúso para la Zona de Punta Cana-Bávaro, Fase III, una iniciativa que será ejecutada por el Inapa y que busca impactar una de las principales áreas turísticas del país.

Después de reunirse con la comisión, el equipo de diputados decidió rendir un informe favorable para la propuesta de endeudamiento, por lo que está lista para someterse a votaciones en la Cámara Baja.

De acuerdo con la comunicación remitida por el presidente Luis Abinader al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el programa tiene como objetivo contribuir "a la mejoría de la salud pública y la protección del acuífero costero en la zona de intervención".

Asimismo, contempla incrementar el acceso a agua potable segura y a saneamiento en las localidades priorizadas, además de fortalecer la gestión integrada y sostenible del recurso hídrico.

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Los componentes del proyecto

El proyecto está estructurado en tres componentes principales: infraestructura de agua potable, infraestructura de saneamiento, y gestión del recurso hídrico, incluyendo el reúso del agua y el fortalecimiento institucional.

Después del encuentro con los legisladores, Arnaud explicó que esta iniciativa forma parte de la tercera etapa de un plan más amplio enfocado en el saneamiento universal de zonas turísticas y costeras.

Indicó que el proyecto en general abarcará más de 300 kilómetros de litoral, incluyendo áreas desde Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, Bávaro y Punta Cana.

El funcionario señaló que se trata de una intervención que cuenta con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, con una planificación orientada al desarrollo sostenible de la zona costera a largo plazo.

Arnaud indicó que esta fue la tercera reunión sostenida con la comisión de Hacienda, en la que técnicos del Inapa presentaron detalles del proyecto, atendido inquietudes y ofrecido explicaciones sobre el alcance de la inversión.

La tercera fase de un proyecto más amplio

Según expuso, esta tercera fase incluye el saneamiento en Bávaro-Verón y Punta Cana, así como soluciones de agua potable y el reúso de aguas residuales tratadas.

En ese sentido, destacó que, según lo planteado, se utilizarán aguas residuales luego de ser tratadas para fines como el riego de jardines y campos de golf, lo que calificó como "un hecho sin precedentes en la historia del país".