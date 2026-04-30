Senado estudia ley para crear un ministerio de transporte con poder para inhabilitar infractores

El ministerio busca fortalecer la regulación del transporte, mejorar la seguridad vial, reducir los accidentes y elevar la confianza de los ciudadanos en el sistema ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

En el Senado se estudia un proyecto de ley que busca crear el Ministerio de Transporte y Movilidad (Mitran), una iniciativa que contempla un régimen sancionador que permitiría inhabilitar, de forma temporal o definitiva, a quienes incumplan las normas del sector.

La propuesta establece que el nuevo ministerio tendría facultad para imponer advertencias formales, suspender o cancelar permisos, así como prohibir la operación de vehículos, servicios de transporte, rutas o terminales a personas o empresas infractoras.

Asimismo, plantea sanciones para quienes presenten o utilicen información falsa o adulterada en procesos de registro, autorización o fiscalización. También serían objeto de medidas quienes se vinculen a prácticas fraudulentas como la manipulación de documentos, suplantación de identidad o alteración de registros vehiculares.

El proyecto garantiza el respeto al debido proceso, al permitir que los afectados recurran las decisiones conforme a lo establecido en la Ley 107-13 sobre derechos de las personas frente a la administración pública.

Además, la iniciativa busca fortalecer la regulación del transporte, mejorar la seguridad vial, reducir los accidentes y elevar la confianza de los ciudadanos en el sistema.

Organizar el sector transporte

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/antonio-marte-e1bcfa15.jpg El proponente de la pieza es el senador Antonio Marte. (FUENTE EXTERNA)

El proponente de la pieza, el senador Antonio Marte, afirmó que la creación del ministerio permitiría organizar el sector e integrar todos los tipos de transporte, incluyendo el terrestre, marítimo y aéreo.

Dijo que un ministerio de esta índole es necesario debido, "al creciente desorden en el tránsito, especialmente en ciudades como Santo Domingo y Santiago". También consideró necesario que las autoridades estén encabezadas por personal capacitado.

Marte también sostuvo que el caos en el tránsito responde tanto a la falta de educación vial como al incumplimiento de las normas por parte de conductores en general, no solo del transporte público, por lo que abogó por medidas más estrictas y controles para todos los usuarios de las vías.