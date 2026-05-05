20 legisladores proponen ley para declarar El Romero como área protegida ante planes de minería

Vista de El Romero, en San Juan, donde se evalúa la instalación de un proyecto minero. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de 20 legisladores de la oposición sometió en la Cámara de Diputados y en el Senado dos proyectos de ley que buscan declarar como área protegida la zona de El Romero, en la provincia San Juan, previo a la decisión del presidente Luis Abinader de ordenar detener de "manera inmediata" cualquier actividad en la zona.

Ambas iniciativas, lideradas por el diputado Mélido Mercedes y por el senador Félix Bautista, de la Fuerza del Pueblo, fueron firmadas por otros 18 congresistas de partidos opositores y plantean la creación de una reserva natural en el área, ubicada en la cordillera Central.

El plan de los legisladores es que El Romero, donde la empresa GoldQuest buscaba obtener un permiso de explotación minera, sea un zona protegida en la categoría de reserva natural que, según la Ley 202-04, sobre Áreas Protegidas, son los espacios no modificados que mantienen sus características e influencias naturales "sin poblaciones humanas permanentes o significativas y que son para conservar sus condiciones naturales".

Uno de los puntos centrales de los proyectos es la advertencia sobre los efectos de la minería en la zona. En los argumentos de las propuestas se establece que el desarrollo de actividades mineras podría provocar la contaminación de suelos y fuentes acuíferas, afectar la salud de las comunidades y comprometer la producción agropecuaria.

De hecho, en el proyecto que cursa en el Senado se afirma que los daños ambientales derivados de un proyecto minero "serían irreversibles y no compensables" frente a los posibles beneficios económicos.

Conservación del medio ambiente

Además, los argumentos de ambas propuestas parten de un enfoque común: que el medio ambiente y los recursos naturales son un patrimonio colectivo "cuya conservación es esencial para el bienestar presente y futuro".

En ese sentido, advierten que la degradación ambiental afecta directamente la producción de agua, un recurso que consideran estratégico para la vida, el consumo humano y el desarrollo económico.

Las iniciativas ponen especial énfasis en la provincia San Juan, descrita como una de las principales zonas de producción agrícola del país.

Entre los datos incluidos, los proyectos destacan que el Valle de San Juan aporta una parte significativa de productos como arroz, habichuelas, maíz, guandul y batata, además de sostener actividades ganaderas.

Las iniciativas también subrayan que la Cordillera Central es la principal fuente de agua de la región, a través de ríos como el Yaque del Sur y el San Juan, que alimentan presas clave para el riego y el consumo humano.

Las delimitaciones del área

Las propuestas coinciden en delimitar la reserva en comunidades como La Ciénaga, Río Arriba del Norte y varios parajes del distrito municipal de Sabaneta, donde se ubican importantes nacimientos de agua.

Uno de los proyectos establece una extensión de 60 kilómetros cuadrados, mientras que el otro fija un área de 50 kilómetros cuadrados, ambos con zonas de amortiguamiento.

Sin embargo, los proyectos difieren en el modelo de gestión planteado. Una de las iniciativas propone la creación de un patronato para la preservación de la reserva, integrado por representantes políticos, institucionales, empresariales y comunitarios, con funciones de coordinación, supervisión y promoción del desarrollo ecoturístico.

El otro proyecto, en cambio, deja la administración en manos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y establece la elaboración de un plan de manejo integral en un plazo de seis meses.

Ambas propuestas establecen que las violaciones a la normativa serán sancionadas conforme a la ley ambiental vigente y contemplan la posibilidad de expropiación de terrenos, en caso de ser necesario, para garantizar la protección del área.

Se estudian en comisiones

La propuesta del Senado nació el pasado 29 de abril y se encuentra bajo el estudio de una comisión, mientras que la de la Cámara de Diputados está vigente desde octubre de 2025 y también cursa su proceso legislativo en una comisión.

Ambos proyectos de ley se estudian en medio de tensiones en la provincia San Juan, donde se han efectuado rechazos y protestas en contra de un proyecto minero que encabezaría la empresa GoldQuest en la localidad de El Romero.