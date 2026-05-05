Gobierno someterá en julio proyecto de ley para reducir a la mitad recursos de partidos políticos

El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, informó este martes que el Gobierno presentará en julio un proyecto de ley para modificar la Ley de Presupuesto General del Estado y reducir a la mitad los recursos asignados a los partidos políticos.

Rijo Presbot explicó que, según el ordenamiento jurídico, “el dueño del presupuesto es el Congreso, porque es quien aprueba la ley”, y que cualquier cambio en las partidas requiere aprobación legislativa.

Por lo tanto, dijo que lo que están planteando es someter al Congreso una modificación a la Ley de Presupuesto General del Estado, como establece todo el ordenamiento jurídico.

Afirmó que, a partir del primero de julio, se someterá ese proyecto de ley, el cual incluirá una de las partidas que actualmente reciben los partidos: 144 millones de pesos mensuales. La propuesta es que, durante los últimos seis meses del año, esta asignación se reduzca a 72 millones mensuales.

Rijo Presbot indicó que esta medida busca que los partidos también contribuyan a mitigar los efectos de la crisis económica internacional que enfrenta el país por el aumento

“Si usted entiende que no debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente… la población juzgará lo que realmente se pretende con estas medidas”, señaló durante una entrevista en el programa El Día.

Rijo Presbot aclaró que la propuesta no se había discutido con los partidos políticos, porque la propuesta surgió en el Consejo de Ministros, y que será en el Congreso donde se genere el consenso y se debatan los ajustes.

Para el año 2026, la Junta Central Electoral (JCE) distribuirá 1,620 millones de pesos entre 41 partidos políticos reconocidos. Este financiamiento público se reparte con un 80 % para las tres principales organizaciones (PRM, PLD, FP) y el 20 % restante para las demás organizaciones.

Rechazo a la medida

La propuesta de disminuir a la mitad los recursos asignados a los partidos para mitigar los efectos de la crisis económica internacional ha sido rechazfa por el liderazgo político.

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, afirmó que el recorte al financiamiento público de los partidos políticos planteado por el Gobierno representa menos del 2 % de los recursos que se requieren para enfrentar la actual crisis, por lo que consideró la medida insuficiente y parte de un "falso plan de austeridad".

Mientras que el expresidente de la JCE y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, consideró que la discusión sobre la reducción del financiamiento a los partidos no debe centrarse únicamente en criterios económicos y explicó que el financiamiento público responde a "la necesidad de garantizar condiciones mínimas de competencia".

De su lado, el ministro Sigmund Freund, en su condición de delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), llamó a los partidos políticos a debatir y analizar la propuesta al indicar que el plan va de la mano con la petición de la oposición sobre el "nivel de sacrificio" que debe aplicar cada sector.

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