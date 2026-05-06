Con siete años de retraso, los diputados aprueban las ejecutorias del Gobierno de 2019

Diputados votan para aprobar las ejecutorias del Gobierno del 2019 y 2020. ( DIARIO LIBRE/ISMAEL HILARIO )

Con siete años de retraso, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles las memorias del Poder Ejecutivo correspondiente al 2019, en una sesión en la que también validó el informe del 2020. Los documentos recogen las ejecutorias de todas las instituciones del Gobierno en esos años.

La evaluación de ambos períodos estuvo a cargo de una comisión bicameral presidida por el senador Pedro Tineo y con el diputado Rogelio Alfonso Genao como vicepresidente, y rindió informes favorables recomendando la aprobación de los actos del Poder Ejecutivo.

Evaluación de las memorias del Poder Ejecutivo

En el caso de los actos correspondientes al 2019, la comisión incluyó recomendaciones dirigidas a los ministerios, entre las que se resaltan solicitar justificaciones sobre cambios realizados en proyectos de ejecución que, de manera unilateral, incrementen, disminuyan o eliminen partidas originalmente destinadas en el Presupuesto General del Estado.

Asimismo, planteó requerir la integración al Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef) de proyectos que no han sido completados.

Al motivar el informe, el diputado Rogelio Alfonso Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), explicó que el objetivo es aprobar los actos del Poder Ejecutivo para superar el atraso legislativo acumulado, señalando que esta mora responde en parte a la pausa que provocó la pandemia del covid-19.

Indicó que el proceso de evaluación de las memorias ya comenzó y que la comisión seleccionó una muestra de instituciones correspondientes al año 2019 para su análisis.

Críticas a la aprobación

De su lado, el diputado de la Fuerza del Pueblo Tobías Crespo, quien también formó parte de la comisión bicameral, indicó que se establecieron mecanismos de revisión enfocados en los ministerios e instituciones que manejaron mayores volúmenes de recursos.

Consideró que este proceso se produce luego de la aprobación de la ley de fiscalización y control político, por lo que entiende oportuno incorporar procedimientos que fortalezcan el rol del hemiciclo y permitan un análisis más riguroso.

Sin embargo, no todos los legisladores respaldaron el informe. El diputado Antonio Brito, de la Fuerza del Pueblo, criticó que la evaluación se realizara en un solo día pese al retraso acumulado de siete años.

Señaló que los actos del Poder Ejecutivo debieron enviarse a las comisiones para un estudio más detallado, lo que, según afirmó, no ocurrió.

Brito indicó que, durante el breve análisis realizado, identificó aspectos relacionados con la asignación de recursos en obras como la circunvalación de Baní, inaugurada en el gobierno del presidente Luis Abinader, así como la carretera de Bayaguana construida en 2019.

Debido a estas observaciones, decidió no firmar el informe presentado por la comisión bicameral.

Con esta aprobación, el Congreso avanza en el conocimiento de memorias atrasadas, pero evidencia demoras en la fiscalización al Poder Ejecutivo, ya que tiene pendiente la revisión de los actos desde el 2018 hasta el 2025.