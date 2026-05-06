El Senado aprueba el proyecto que ordena activar alertas de desaparecidos sin esperar 24 horas

El Senado aprobó este miércoles en segunda lectura el proyecto de ley que regula la prevención y respuesta a las desapariciones de personas y crea el Sistema Nacional de Alertas (Alerta RD), que establece la activación inmediata de alertas de búsqueda sin necesidad de esperar 24 horas desde que se reporta una desaparición.

La iniciativa tiene como objetivo principal crear un mecanismo de difusión rápido y coordinado a nivel nacional para la localización de personas desaparecidas, involucrando a instituciones del Estado, medios de comunicación y la ciudadanía.

Según el proyecto, que es autoría de las diputadas Carmen Ligia Barceló y Liz Mieses, a través de este sistema se emitirán alertas en tiempo real que podrán incluso extenderse a nivel internacional en casos que así lo ameriten.

Las alerta

El proyecto contempla la clasificación de las alertas según el perfil de la persona desaparecida. En ese sentido, se establecen los siguientes tipos:

La Alerta Amber para niños, niñas y adolescentes

para niños, niñas y adolescentes La Alerta Silver para adultos mayores

para adultos mayores La Alerta Azul para personas con discapacidad

para personas con discapacidad La Alerta Rosa para mujeres en contextos de violencia o trata

Asimismo, dispone que la activación de las alertas estará a cargo de la Policía Nacional o el Ministerio Público, dependiendo de dónde se interponga la denuncia, lo que implicará la movilización inmediata y coordinada de distintas instituciones para ejecutar las labores de búsqueda e investigación.

Difusión y próximos pasos

La propuesta también promueve el uso de herramientas tecnológicas para la difusión de las alertas, incluyendo redes sociales, medios de comunicación, plataformas digitales y terminales de transporte, con el fin de facilitar la participación ciudadana y agilizar la localización de las personas desaparecidas.

La iniciativa fue aprobada en segunda discusión y volverá a la Cámara de Diputados, donde se originó, para una aprobación final antes de convertirse en ley.