Senador de la Fuerza del Pueblo somete proyecto de ley para regular la usura en créditos

El senador por el partido Fuerza del Pueblo, Eduard Espiritusanto, depositó este jueves ante el Senado de la República un proyecto de ley orientado a regular la usura en las operaciones de crédito, con el propósito de fortalecer la protección de los ciudadanos frente a préstamos con intereses excesivos y prácticas abusivas.

La iniciativa legislativa surge en cumplimiento de la Sentencia TC/0235/26 del Tribunal Constitucional, mediante la cual se exhorta al Congreso Nacional a establecer una regulación expresa sobre la prohibición de la usura en la República Dominicana, señala una nota de prensa.

Indica que el proyecto procura establecer un régimen jurídico integral que permita prevenir, controlar y corregir prácticas usurarias, garantizando la protección de las personas en condición de vulnerabilidad económica, sin afectar la libertad de empresa, la estabilidad del sistema financiero ni el desarrollo de las actividades económicas lícitas.

Sobre la propuesta

La propuesta establece que la Junta Monetaria de la República Dominicana será la entidad encargada de fijar, mediante reglamentación y criterios técnicos, las pautas generales para la determinación de los límites aplicables a las tasas de interés y al costo total del crédito, tomando en consideración la naturaleza del financiamiento, el nivel de riesgo, el tipo de operación y las condiciones del mercado.

El senador Espiritusanto expresó -en la nota de prensa- que esta iniciativa responde a una realidad que afecta diariamente a cientos de familias dominicanas.

"Muchas personas terminan atrapadas en ciclos de deuda provocados por préstamos con condiciones abusivas que deterioran su calidad de vida y afectan su estabilidad económica. Esta propuesta busca establecer reglas claras, equilibradas y razonables, garantizando protección para los ciudadanos sin obstaculizar el funcionamiento legítimo de las entidades financieras y las actividades crediticias", manifestó el legislador.

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