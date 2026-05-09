Comisión de Diputados irá el 22 de mayo a San Juan para evaluar El Romero como área protegida

Área de El Romero donde se exploraba la ejecución de posible minería en San Juan. ( FUENTE EXTERNA )

Una comisión de la Cámara de Diputados realizará el próximo 22 de mayo un descenso en la comunidad de El Romero, en la provincia de San Juan, para evaluar la posibilidad de que la zona sea declarada área protegida y reserva natural, en medio de las controversias y protestas surgidas por los planes de explotación minera en esa demarcación.

La información fue ofrecida por el diputado de la Fuerza del Pueblo, Mélido Mercedes, quien explicó que la visita será encabezada por la Comisión Permanente de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para que, en esencia, los legisladores evalúen un proyecto de ley de su autoría que busca blindar El Romero como una reserva natural intocable.

"El día 22 de este mes, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados hará un descenso, yendo a la zona de El Romero, para verificar y visualizar lo que nosotros estamos planteando", expresó el legislador.

Mercedes sostuvo que la intención es impulsar que El Romero sea declarado "reserva natural del Estado", con el objetivo de impedir futuras intervenciones mineras de exploración o explotación en el área.

Reserva natural por ley

"Estamos pidiendo que El Romero sea declarado reserva natural del Estado, de manera tal que quede blindado, que ni esta autoridad ni la que pueda venir en el futuro invente con El Romero", afirmó.

El legislador indicó que la comisión es presidida por el diputado oficialista Juan Agustín Medina, y aseguró que, aunque el equipo esté dirigido por un perremeísta, no le genera preocupación porque, según dijo, la propuesta está sustentada y justificada.

Mercedes también recordó que el senador Félix Bautista mantiene una iniciativa similar desde el año 2018, y señaló que el proyecto que impulsa va en la misma dirección.

Asimismo, reveló que la propuesta para proteger El Romero ha sido sometida en tres ocasiones ante el Congreso Nacional.

Lo que pasa en San Juan

La situación de El Romero ha generado tensiones en San Juan durante las últimas semanas, luego de que distintos sectores sociales, comunitarios, religiosos y políticos manifestaran su rechazo a los proyectos mineros en la zona, alegando posibles impactos ambientales y riesgos para las fuentes acuíferas de la provincia.

Ante el revuelo, el presidente Luis Abinader ordenó la detención de todos los planes de exploración en la zona, encabezados hasta la fecha por la empresa GoldQuest.