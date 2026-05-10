El Congreso busca frenar caos de motoristas sancionando calibradas, pasamontañas y paradas ilegales

Las medidas que se analizan en el Congreso buscan organizar el caos de los motoristas ( FUENTE EXTERNA )

Los recientes hechos violentos vinculados a motoristas, incluyendo la muerte de un hombre tras ser perseguido por un grupo de motociclistas en Santiago y la denuncia de agresión hecha por una comunicadora, han vuelto a colocar en el centro del debate la regulación del uso de motocicletas en República Dominicana, un tema sobre el que actualmente reposan varios proyectos en el Congreso Nacional.

Las iniciativas legislativas van desde endurecer sanciones por conducción temeraria hasta prohibir el uso de pasamontañas en motocicletas y regular las paradas improvisadas de motoconchos en distintas ciudades del país.

Uno de los proyectos más severos fue sometido por el senador de Hato Mayor, Cristóbal Castillo, quien propone modificar la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para convertir en una infracción agravada el hecho de conducir motocicletas "levantándolas en una rueda", una práctica conocida popularmente como "calibrar".

La propuesta busca agregar esa conducta al artículo 304 de la ley, que enumera las infracciones agravadas de tránsito. De aprobarse, quienes provoquen accidentes mientras realizan esa maniobra podrían enfrentar sanciones más severas, incluyendo mayores penas de prisión y multas.

El legislador argumenta que diariamente se observan conductores realizando maniobras temerarias en calles y carreteras del país, generando miedo entre peatones y conductores, además de provocar accidentes.

Pasamontañas y paradas

Otro proyecto sometido en el Senado por el legislador Santiago Zorrilla procura prohibir el uso de pasamontañas y otros accesorios que cubran el rostro de conductores y pasajeros de motocicletas.

La pieza establece que el objetivo es facilitar la identificación de las personas que se desplazan en motocicletas y prevenir actos delictivos cometidos utilizando ese medio de transporte.

El proyecto añadiría un artículo 251 a la Ley 63-17 para prohibir que conductores y pasajeros utilicen pasamontañas u otros aditamentos adicionales al casco que oculten el rostro mientras circulan en motocicletas.

En tanto, el senador Antonio Marte sometió una resolución que solicita al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) reforzar el cumplimiento de las regulaciones ya existentes sobre transporte en motocicletas y motoconchos.

La propuesta pone especial atención en el crecimiento de paradas improvisadas de motoconchos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y otras localidades del país, muchas de ellas, según el proyecto, instaladas en zonas donde anteriormente operaban rutas de carros públicos.

Asimismo, el diputado Jorge Zorrilla sometió una resolución mediante la cual recomienda al Intrant fortalecer la supervisión del tránsito de motocicletas en intersecciones semaforizadas e implementar nuevas medidas de seguridad vial en todo el territorio nacional.

Entre las acciones planteadas en la iniciativa figuran una mayor fiscalización del uso del casco protector y chalecos reflectivos, así como controles más estrictos sobre licencias de conducir y educación vial.

Uso obligatorio del casco

Otro de los proyectos depositados en el Congreso fue presentado por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc, quien impulsa una resolución para declarar de alto interés nacional el uso obligatorio del casco protector por conductores y pasajeros de motocicletas.

La iniciativa sostiene que la siniestralidad vial en República Dominicana mantiene niveles críticos y señala que los motociclistas representan una proporción significativa de las víctimas mortales en accidentes de tránsito.

El proyecto también exhorta al Poder Ejecutivo a reforzar operativos de fiscalización y campañas de educación vial, además de promover un pacto nacional para garantizar el uso del casco protector.

Las distintas propuestas coinciden en que el crecimiento del parque de motocicletas, el incumplimiento de la Ley 63-17 y la conducción temeraria han agravado los problemas de seguridad vial y convivencia en las calles del país.

De todos, los únicos proyectos aprobados hasta la fecha son los que pertenecen a los legisladores Zorrilla y Marte, mientras que los demás aun se encuentran en la fase de estudios.