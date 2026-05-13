Comisiones del Congreso citarían al canciller para explicar acuerdo de recibir deportados

Las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados informaron este miércoles que se plantear convocar al canciller Roberto Álvarez y a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores para que expliquen el alcance del acuerdo anunciado por el Gobierno con Estados Unidos para recibir temporalmente a nacionales de terceros países deportados desde territorio estadounidense.

La posibilidad fue expresada por la presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, María Mercedes Ortiz, y el presidente de la comisión homóloga en la Cámara de Diputados, Ignacio Aracena, quienes afirmaron que el Congreso "buscará conocer con más detalles" los términos del memorando suscrito entre ambos países y así generar mayor entendimiento público sobre el tema.

La senadora Ortiz explicó que la comisión senatorial está a la espera de que se le explique el alcance del convenio y adelantó que el Senado pondera invitar a una representación de la Cancillería para ofrecer detalles sobre el acuerdo por la inquietud que ha generado en distintos sectores.

Mientras, Aracena indicó que la Cámara de Diputados iniciará un proceso de consultas sobre el tema con los actores vinculados a la política exterior, incluyendo al canciller Roberto Álvarez, al considerar que corresponde al Congreso fiscalizar este tipo de acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-13-at-21539-pm-1-8bbf962e.jpeg El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Ignacio Aracena. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-13-at-21539-pm-c978a35c.jpeg La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, María Mercedes Ortiz. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Las declaraciones surgen luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores anunciara el martes que la República Dominicana aceptará un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, exceptuando ciudadanos haitianos, con el objetivo de facilitar su retorno a sus países de origen.

La Cancillería explicó que el mecanismo forma parte de un memorando de entendimiento de carácter no vinculante firmado entre República Dominicana y Estados Unidos dentro de la iniciativa de cooperación bilateral denominada "Escudo de las Américas".

Hay preocupación

Durante sus declaraciones, ambos legisladores reconocieron que el convenio ha provocado "preocupación e interrogantes" en la ciudadanía y en el propio Congreso, que todavía no tiene muy claro cómo se procesará el acuerdo.

Ortiz y Aracena puntualizaron que el convenio, hasta la fecha, solo ha sido dilucidado en notas de los medios de comunicación, pero no tiene un detallo claro de cómo se aplicará ni fechas fijas, por lo que insistieron en una práctica de más claridad que se impulsará desde las comisiones que presiden.

No obstante, tanto Ortiz como Aracena defendieron la posición del Gobierno y aseguraron que el presidente Luis Abinader no tomaría decisiones que comprometan la soberanía nacional ni la dominicanidad.

La senadora afirmó que primero deben conocer plenamente el contenido del acuerdo antes de emitir conclusiones definitivas, mientras que el diputado sostuvo que las medidas adoptadas por el Gobierno en materia internacional han estado dirigidas a fortalecer la seguridad nacional y el control fronterizo.

El presidente del Senado no conoce al acuerdo Mientras tanto, al ser consultado sobre el posible proceso legislativo que deberá seguir el acuerdo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresó que no conoce a fondo el convenio y que debe estudiarlo más antes de emitir declaraciones sobre su contenido.