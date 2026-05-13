"La Altagracia ha sido castigada por el éxito", dice senador al advertir crecimiento desordenado

El senador Rafael Barón Duluc (Cholitín) advirtió este miércoles que la provincia La Altagracia atraviesa una situación de crecimiento desordenado, pobreza acumulada y presión sobre los servicios públicos, pese al auge turístico de Punta Cana y Bávaro.

Durante un turno de ponencia en la sesión del Senado, el legislador aseguró que la provincia "ha sido castigada por el éxito" y sostuvo que el desarrollo económico no ha ido acompañado de planificación ni de inversiones estatales suficientes.

"La provincia de Altagracia es la provincia con mayor índice de miseria acumulada. Porque hemos crecido, pero el crecimiento no ha sido el más óptimo. Ha sido arrabalizado, sin planificación y marginado", expresó.

Duluc se expresó en esos términos al destacar la resolución aprobada por el Senado que solicita la realización de un censo especial en La Altagracia, iniciativa que considera prioritaria para enfrentar los problemas de la demarcación.

La resolución solicita al presidente de la República instruir a la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para la realización de un censo especial y exclusivo en esta provincia.

El senador afirmó que la provincia supera el millón de habitantes, aunque esa realidad no aparece reflejada en las estadísticas oficiales debido a que muchas personas residen en Verón, Punta Cana, Bávaro e Higüey sin cambiar su dirección electoral.

Según explicó, la falta de datos precisos ha provocado déficits en áreas como educación, tránsito y servicios básicos.

"En Verón no está resuelto el problema de aulas escolares. Se quedan miles de muchachos sin entrar a las escuelas todos los años" Rafael Barón Duluc Senador por La Altagracia “

Deterioro de la movilidad

El legislador también alertó sobre el deterioro de la movilidad en la zona turística y aseguró que los tapones en Punta Cana y Verón ya superan los de Santo Domingo en algunos horarios.

"El promedio del aeropuerto a un hotel era 10 minutos. Ahora subió a 40 minutos y puede llegar a una hora", indicó.

Durante su ponencia, Duluc mencionó recientes declaraciones del empresario turístico Frank Rainieri, quien calificó de "insostenible" el crecimiento inmobiliario y turístico sin regulación ni ordenamiento territorial en Punta Cana.

El legislador dijo que Rainieri fue "prudente" en sus afirmaciones y aseguró que la situación real de la provincia es aún más preocupante.

Asimismo, exhortó al Gobierno a prestar atención a La Altagracia y contar con estadísticas claras.

"Yo exhorto al Gobierno y al país a la realización de ese censo, para contar con estadísticas claras, es más importante que cualquier carretera, hospital u otra obra en estos momentos para esta provincia", manifestó Duluc.