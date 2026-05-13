Senadores dicen que desconocen los detalles del acuerdo entre RD y EE. UU. sobre deportados

Senadores durante una sesión en el Congreso. ( FUENTE EXTERNA )

Senadores aseguraron este miércoles que desconocen el contenido del acuerdo mediante el cual la República Dominicana aceptará recibir un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, excepto haitianos, y manifestaron que solo han tenido conocimiento del tema a través de la prensa.

El convenio fue anunciado ayer por el Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, como parte de un memorando de entendimiento no vinculante suscrito con Estados Unidos en el marco de la iniciativa de cooperación bilateral denominada "Escudo de las Américas".

Reacciones de los senadores

El senador por La Altagracia, Rafael Barón Duluc, afirmó que no ha leído el acuerdo y que no puede fijar una posición hasta conocer sus detalles.

"Realmente yo lo que he visto, es lo que he visto en la prensa. Hay que ver qué es lo que realmente se firmó", expresó el legislador, al tiempo que señaló que cualquier acuerdo que implique obligaciones para el país deberá ser refrendado por el Congreso Nacional.

Duluc sostuvo que la política exterior y los temas migratorios son competencias del Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Luis Abinader, aunque insistió en que el Congreso deberá conocer el convenio "en su debido momento".

En términos similares se expresó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien indicó que los legisladores no han recibido ninguna documentación oficial.

"Nos hemos enterado por la prensa, no hemos recibido nada formal", manifestó.

Soberanía nacional y revisión del acuerdo

De su lado, el senador Moisés Ayala dijo que es necesario preservar la soberanía nacional y revisar cuidadosamente el alcance de la iniciativa.

"Nosotros no podemos ser receptores de todo aquel que ha sido deportado", expresó, aunque reconoció que todavía no conoce a profundidad los términos del convenio.

Ayala también se mostró de acuerdo con la posibilidad de citar a las autoridades de la Cancillería al Congreso para ofrecer explicaciones sobre el acuerdo.

Mientras, la senadora Aracelis Villanueva consideró que toda iniciativa orientada a fortalecer la cooperación internacional y la seguridad migratoria puede ser positiva, pero enfatizó la necesidad de que la ciudadanía conozca las condiciones del pacto.

"Siempre es importante conocer las condiciones de este acuerdo, qué alcance tiene y en qué consiste", afirmó.