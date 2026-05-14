Los diputados devuelven la reforma laboral a comisión para darle algunos "toquecitos"

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, durante la sesión del miércoles 13 de mayo de 2026, cuando propuso devolver la reforma laboral a comisión. ( FUENTE EXTERNA )

Cuando parecía que la reforma laboral estaba lista para ser conocida por el pleno de la Cámara de Diputados, los legisladores decidieron este miércoles devolver el proyecto a la comisión que lo estudió durante los últimos seis meses para realizar nuevas revisiones y ajustes.

La decisión fue planteada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien explicó ante el hemiciclo que el objetivo no es desmontar el trabajo realizado por la comisión que estudió la reforma, sino introducir algunos "toquecitos" adicionales antes de aprobar finalmente la pieza.

"Hemos estado haciendo un ejercicio complejo, hemos convenido ver de nuevo el informe para unos detallitos, como hicimos con la ley anterior de alimentación escolar; mientras más la masajeamos mucho mejor", expresó Pacheco durante la sesión.

El presidente de la Cámara Baja indicó que la iniciativa será enviada nuevamente a la comisión con un plazo fijo hasta el próximo miércoles, amparado en el artículo 121 del reglamento interno del órgano legislativo.

Pacheco aseguró que la decisión fue conversada con distintos actores vinculados al tema laboral, entre ellos los dirigentes sindicales Rafael -Pepe- Abreu, Gabriel del Río y Jacobo Ramos.

Asimismo, insistió en que el país necesita aprobar un nuevo Código de Trabajo y recordó que mayo había sido proyectado como un mes clave para impulsar importantes reformas legislativas.

Más toques

"Hace falta que el país pueda tener el código aprobado porque dijimos que mayo era un mes de importantes legislaciones", sostuvo.

El legislador también aclaró que el retorno del proyecto a comisión no significa un rechazo al informe favorable aprobado hace apenas dos semanas por los diputados que estudiaron la iniciativa.

"No es para desdecir el trabajo de la comisión, no es así, sino para otros toquecitos", afirmó.

El informe aprobado

La reforma laboral había quedado lista para ser conocida por el hemiciclo luego de que la comisión que la estudió rindiera un informe favorable tras seis meses de estudios, debates y desacuerdos que retrasaron el avance de la propuesta que lleva más de un año y medio dando vueltas en el Congreso.

En ese informe, los diputados mantuvieron intacta la cesantía, uno de los puntos más sensibles y debatidos del proyecto, pese a las presiones de sectores empresariales para modificar ese derecho laboral.

La comisión también introdujo cambios relacionados con el teletrabajo, la ampliación de licencias laborales y la creación de nuevos tribunales de trabajo en distintos distritos judiciales.

Entre las modificaciones aprobadas figuraba el aumento de la licencia de paternidad a siete días, así como la inclusión de permisos por fallecimiento de hermanos, un derecho que no está contemplado en el actual Código de Trabajo.

Con la decisión adoptada este miércoles por mayoría de votos, el proyecto deberá volver a ser revisado por la comisión antes de regresar nuevamente al hemiciclo para su eventual aprobación.