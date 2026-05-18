Senador Cristóbal Castillo deposita "Alerta Mujer", otro proyecto contra la violencia de género
La iniciativa surge como respuesta al creciente número de feminicidios, desapariciones y casos de violencia de género
Otro proyecto que se suma a los esfuerzos congresuales en la lucha contra la violencia de género es la iniciativa "Alerta Mujer", depositada este por el senador por la provincia Hato Mayor, Cristóbal Castillo.
Durante su turno de ponencia en la sesión de hoy, Castillo explicó que el proyecto de ley busca fortalecer la prevención, búsqueda y protección inmediata de mujeres desaparecidas o en situación de alto riesgo en el país.
El proyecto surge como respuesta al creciente número de feminicidios, desapariciones y casos de violencia de género que afectan a miles de familias dominicanas.
El legislador afirmó que "el país no puede seguir reaccionando tarde ante denuncias de amenazas y desapariciones de mujeres".
"Alerta mujer busca establecer un sistema de respuesta rápida y coordinada entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, el Ministerio de la Mujer y demás organismos de seguridad del Estado", sostuvo.
Lo que dice el proyecto
El proyecto contempla activación inmediata de alertas nacionales; difusión masiva mediante teléfonos móviles, medios de comunicación y redes sociales.
Además de la creación de un Registro Nacional de Mujeres Desaparecidas; unidades especializadas de búsqueda e investigación; implementación de botón de pánico para mujeres en riesgo; uso de tecnología y geolocalización en emergencias; y sanciones para funcionarios que actúen con negligencia ante denuncias.
Asimismo, la iniciativa incorpora programas de prevención, campañas educativas y mecanismos de protección para mujeres víctimas de violencia.
Cristóbal Castillo manifestó que este proyecto procura convertir a la República Dominicana en referente regional en materia de protección a la mujer y lucha contra los feminicidios.
"El Estado debe actuar antes de que sea demasiado tarde. Cada minuto cuenta cuando una mujer desaparece o denuncia amenazas contra su vida", indicó.
El proyecto fue enviado a la comisión de justicia para ser evaluado, y eventualmente conocido en la sesión.