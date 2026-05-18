Senador somete ley para destinar 10 % de fondos de bienes incautados a combatir violencia de género

El senador Pedro Catrain llamó a no normalizar la violencia en las relaciones de pareja ( FUENTE EXTERNA )

En un esfuerzo de frenar los feminicidios en el país, el senador Pedro Catrain presentó este lunes un proyecto legislativo para destinar el 10 % de los bienes recaudados mediante la Ley 60-23 sobre Extinción de Dominio para fortalecer políticas de prevención y atención de la violencia contra la mujer.

La propuesta fue presentada durante un turno de ponencias en la sesión del Senado.

Durante su intervención, Catrain afirmó que en los primeros tres meses de 2026 unas 22 mujeres han sido asesinadas en el país y señaló que, en esos tres meses del año, el Ministerio Público recibió 17,552 denuncias de violencia de género e intrafamiliar.

Según las cifras oficiales de las autoridades, alrededor de 30 mujeres han sido víctimas de feminicidios en los primeros meses del 2026.

"Este no es un problema exclusivo de mujeres. Es un problema de Estado, de toda la sociedad", expresó el legislador ante el hemiciclo.

Uso de los recursos

Según explicó, los recursos serían utilizados para crear y fortalecer casas de acogida, programas de acompañamiento psicológico y legal, así como unidades de respuesta rápida para asistir a víctimas de violencia antes de que ocurran tragedias.

El senador también llamó a no normalizar la violencia en las relaciones de pareja y sostuvo que "no se puede seguir justificando la violencia con celos, control o falsas ideas de amor, amar no duele, amar no mata. Si se escucha si se sabe, no se puede guardar guardar silencio una intervención a tiempo".

Bien acogida

La iniciativa de Catrain fue bien acogida por los legisladores, entre ellos Aracelis Villanueva, Ginette Bournigal, Franklin Romero, María Mercedes Ortiz, Lía Díaz Santana y Santiago Zorrilla, quienes solicitaron ser sumados al proyecto como co-proponentes.

En ese sentido, el senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, además de integrarse al proyecto, propuso que sea tomado en consideración el proyecto ley sobre medidas telemáticas para fortalecer la prevención de feminicidios a través de GPS colocados al agresor y a la víctima para evitar que se acerque a ella.

Consideró que hay que evitar el acercamiento del agresor a la víctima a través de GPS, y que una orden de alejamiento emitida en papel "no es efectiva"

En tanto, la senadora por la provincia de Azua, Lía Díaz Santana, propuso que cuando una mujer se acerque a las autoridades para denunciar, se llame a un familiar para que la denunciante no esté sola, y que la misma sea escoltada por un agente de la Policía hasta su hogar para garantizar su seguridad.

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Harolyn Gavilán Periodista dominicana. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)