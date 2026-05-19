Pacheco afirma que el Congreso Nacional respondió a feminicidios con penas de hasta 40 años

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, señaló este martes que el Congreso ya tomó las medidas legales correspondientes para enfrentar los feminicidios.

Ante la creciente preocupación por los feminicidios registrados en el país, que rondan los 30 casos en lo que va de año, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sostuvo que el Congreso Nacional ya dio respuesta a esa problemática al establecer penas de hasta 40 años de prisión en el nuevo Código Penal para quienes cometan ese delito.

El presidente de la Cámara de Diputados señaló este martes que el Congreso ya tomó las medidas legales correspondientes para enfrentar los feminicidios, calificando las sanciones como "bastante severas".

Acciones del Congreso frente a los feminicidios

"Una gran parte de las medidas legales ya las tomó el Congreso Dominicano, porque en el Código Penal hay penas bastante severas para los feminicidios", expresó el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Al referirse al tema, mencionó la Ley 74-25, aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y que entrará en vigencia tres meses después de su promulgación, tras haber sido estudiada durante más de 20 años en el Poder Legislativo.

El nuevo Código Penal tipifica el feminicidio como el asesinato de una mujer, independientemente de su edad, de la relación con el agresor o del lugar donde ocurra el hecho.

Según el artículo 93 de la nueva legislación, los feminicidios serán sancionados con penas de entre 30 y 40 años de prisión.

La normativa también establece que la pena máxima de 40 años será aplicada cuando el crimen sea cometido contra una menor de edad, en presencia de familiares, si la víctima está embarazada, si el agresor actuó bajo los efectos del alcohol o drogas, o si incumplió una orden de alejamiento.

Asimismo, la condena será agravada cuando exista una relación de pareja, antecedentes de violencia o cuando el crimen haya sido cometido a cambio de una recompensa económica.

Récord de feminicidios

Al abordar el tema, Pacheco indicó que, debido al incremento de feminicidios, el país se encamina a registrar cifras récord en comparación con años anteriores, por lo que consideró necesario fortalecer las medidas para frenar la violencia contra las mujeres.

En ese sentido, aseguró que el liderazgo congresual, incluido él mismo, respalda las reformas que actualmente estudia la Cámara de Diputados y que contemplan alrededor de 13 proyectos orientados a reducir los feminicidios en un plazo de diez años.

No obstante, consideró que, además de nuevas medidas legislativas, el país enfrenta "un problema de cultura y educación", por lo que abogó por la implementación de acciones educativas para prevenir estos delitos.

"Los recientes feminicidios son un indicativo de que no basta con las medidas que hemos tomado, sino que tenemos que continuar trabajando mucho más para evitar que este tipo de hechos vuelva a producirse en la República Dominicana", sostuvo.

Actualmente, las cifras oficiales indican que en el país han ocurrido cerca de 30 feminicidios en lo que va de 2026.

Los casos más recientes se registraron en Santo Domingo Este, donde dos mujeres de 33 años murieron a manos de hombres en hechos violentos.