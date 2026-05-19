Los diputados del PLD someten proyecto para interrogar al canciller sobre recepción de deportados

Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tras depositar el proyecto de resolución con el que buscan citar al canciller Roberto Álvarez para explicar el acuerdo sobre recepción de deportados desde Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) depositó este martes un proyecto de resolución que busca interrogar el congreso al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, para que explique con más detalles el acuerdo con Estados Unidos que permitiría recibir deportados en el país.

El vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, dijo que la citación busca que Álvarez explique los compromisos internacionales que está asumiendo el país y sus implicaciones para la población.

"No estamos aquí para oponernos a la cooperación internacional. La cooperación internacional es legítima, necesaria y forma parte de las relaciones modernas entre Estados soberanos", aclaró Sánchez al argumentar que, aun así, el Congreso tiene la tarea de fiscalizar las más recientes actuaciones de la Cancillería.

En ese orden, dijo que temas como la instalación de operaciones estratégicas, la presencial temporal de extranjeros y la deportación de terceros hacia nuestro país "son extremadamente sensibles" y merecen explicaciones claras.

El vocero peledeista recordó que el propio ministro de Relaciones Exteriores explicó que la medida no busca convertir a la República Dominicana en un tercer país seguro, por lo que la explicación "se hace aún más necesaria" en el Congreso.

No juzga medidas

Asimismo, Sánchez reiteró que el proyecto de resolución de los opositores "no acusa ni prejuzga" la medida, pero sí busca más detalles de la estrategia que se seguirá y de su posible impacto en el país.

El bloque de los peledeistas detalló que prefiere una resolución para invitar al canciller por encima de una interpelación ya que la mayoría congresual con que cuenta el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no les permitirá avanzar con un proceso más profundo.

La medida del Mirex

Las propuesta del PLD surge luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores anunciara hace una semana que la República Dominicana aceptará un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, exceptuando ciudadanos haitianos, con el objetivo de facilitar su retorno a sus países de origen.

La Cancillería explicó que el mecanismo forma parte de un memorando de entendimiento de carácter no vinculante firmado entre República Dominicana y Estados Unidos dentro de la iniciativa de cooperación bilateral denominada "Escudo de las Américas".