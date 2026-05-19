Los 13 proyectos para reducir los feminicidios llevan ocho meses estancados en el Congreso

Presentación de las reformas contra los feminicidios lanzada en octubre del 2025. ( FUENTE EXTERNA )

En octubre de 2025, el Congreso Nacional lanzó la campaña "Déjala Ir", enfocada esencialmente en el depósito de un grupo de proyectos de ley que buscaban reducir los feminicidios en un plazo de diez años.

Sin embargo, a ocho meses de su depósito y en medio de una alarma por los recientes feminicidios, los 13 proyectos legislativos están estancados en el Congreso y atrapados en comisiones que apenas los han tocado para discutir su contenido.

Según el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados, las 13 iniciativas congresuales ya vencieron su plazo reglamentario para ser aprobadas y se encuentran bajo el retrasado proceso de la lectura, a más de ocho meses de su presentación.

El pobre avance que registran las iniciativas contra la violencia de género y los feminicidios está sustentado en las pocas veces que las propuestas han sido debatidas. La mayoría de las piezas legislativas solo han sido discutidas en dos reuniones de comisiones, mientras que una sola se ha debatido en apenas cinco encuentros.

Promesa incumplida

Cuando la campaña "Déjala Ir" fue lanzada en el Congreso, los presidentes de ambas cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, prometieron que las 13 propuestas serían una prioridad del Poder Legislativo y que, por tanto, serían agilizadas y aprobadas pronto.

No obstante, el tiempo ha transcurrido y las propuestas no han logrado avanzar más allá de la fase de estudio en comisión.

Como respuesta ante la inacción de las comisiones, algunos legisladores proponentes de las iniciativas anunciaron ayer que solicitarán la conformación de una comisión bicameral especializada para dar seguimiento a las iniciativas relacionadas con la prevención de la violencia, además de promover la declaratoria de los feminicidios y filicidios como una emergencia nacional.

La propuesta de reforma "Déjala Ir" busca reducir los feminicidios y filicidios en República Dominicana para el año 2030 y erradicarlos completamente al 2035, según consta en el proyecto macro de la Cámara de Diputados.

Los proyectos

El grupo de proyecto fue depositado entre septiembre y octubre del 2025 y entre las propuestas se encuentran piezas legislativas para el empoderamiento económico de las mujeres, respuesta táctica ante la violencia de género, prevención de la violencia intrafamilar y la creación de un registro nacional de agresores.

Además, el grupo de reformas contempla la creación de una jurisdicción especializada en violencia de género y la selección de juezas con perspectiva de género. También se busca modificar la ley de niñez, la creación de un sistema de protección por violencia reproductiva, la instalación de casas de acogida en todo el país y el proyecto macro que busca erradicar los feminicidios y los filicidios en diez años.

A pesar de que las iniciativas fueron presentadas como una respuesta urgente a la violencia machista en el país, ninguna ha logrado superar el lento trámite legislativo de las comisiones congresuales.