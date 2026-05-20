Aprueban reforma laboral con más licencia de paternidad y suspensión del contrato en emergencias

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en primera discusión y a unanimidad, el proyecto de ley que modifica el actual Código de Trabajo, incluyendo nuevas disposiciones como el aumento de la licencia por paternidad y la suspensión del contrato laboral en estados de excepción.

El proyecto que modifica el código laboral fue aprobado por los diputados con 144 votos a favor, tras seis meses de estudios truncados en una comisión que se retrasó por las constantes inasistencias de los legisladores.

La pieza también modifica el artículo 54 del actual Código de Trabajo para aumentar la licencia por paternidad de dos a cuatro días laborables.

Originalmente, a lo interno de la comisión se decidió que la licencia por paternidad fuera de siete días y se incluyó una nueva licencia por el fallecimiento de hermanos, aunque ambas disposiciones fueron desechadas.

Suspender contrato en estado de excepción

Además, el informe aprobado dispone 13 causas por las que un contrato de trabajo puede ser suspendido, entre las que destacan los estados de excepción y todas las medidas tomadas por las autoridades que restrinjan la asistencia de los empleados a las instalaciones de trabajo.

La pieza aprobada en primera lectura contiene un informe que, entre sus disposiciones, incluye que los trabajadores están obligados a someterse a pruebas antidopaje si laboran en funciones de seguridad, operación de maquinarias, transporte, contacto con niños o manejo de equipos peligrosos.

Otro cambio establecido en el proyecto aprobado ordena que la asistencia económica otorgada por la muerte del trabajador, enfermedad, discapacidad o quiebra de la empresa no estará sujeta al pago de impuestos ni a embargos.

Según el informe autorizado por los diputados, los empleados que tengan entre tres y cinco años en las empresas podrán disfrutar de un día más de vacaciones, lo que aumenta el asueto de 14 a 15 días laborables, con disfrute de sueldo.

Teletrabajo y trabajo doméstico

La reforma laboral también agrega dos capítulos completos para regular el trabajo doméstico y el teletrabajo, que hasta la fecha solo estaban organizados mediante resoluciones del Ministerio de Trabajo y no por ley.

Asimismo, el proyecto contempla que todos los procesos laborales no deberán exceder los 24 meses en los tribunales.

Con la aprobación de los diputados, la reforma laboral se prepara ahora para una segunda discusión antes de volver al Senado, que está impedido de ejecutar más modificaciones.

La dilatada reforma laboral encuentra su aprobación luego de más de un año y medio dando vueltas en el Congreso en medio de diferencias y caducidades.

Las trabas más divisoras se generaron en torno al polémico tema de la cesantía que, aunque fue producto de algunas propuestas de modificación, se mantuvo intocable en la aprobación de este miércoles.