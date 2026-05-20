Los diputados aprueban préstamos por US$600 millones para el clima y saneamiento

Ambos préstamos ahora pasarán al Senado para su aprobación allí en única discusión. ( FUENTE EXTERNA )

En su sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó dos contratos de préstamos que totalizan 600 millones de dólares y que, en esencia, buscan financiar acciones para el clima y un programa de saneamiento en la zona este.

Los dos préstamos aprobados fueron pasados sin trabas por la mayoría congresual con que cuenta el Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero no fueron apoyados con los votos de los opositores que consideraron que los financiamientos no son transparentes.

El primer préstamo aprobado es de un monto de 200 millones de dólares, que serán prestados por la Corporación Andina de Fomento.

Según la resolución aprobada, el dinero servirá como "un apoyo presupuestario" para fomentar y fortalecer las políticas de acción climática y resiliencia frente a los impactos del clima en el país.

Asimismo, el préstamo busca avanzar "hacia una economía resiliente y menos intensa en emisiones de gases del efecto invernadero".

Préstamo para acueducto

El otro préstamo aprobado suma 400 millones de dólares y será usado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) para un programa de acueducto en el este.

Específicamente, los recursos serán prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con ellos se ejecutará un programa de saneamiento y reúso para la zona de Punta Cana- Bávaro, en provincia La Altagracia, en su tercera fase.

De acuerdo con el convenio, el objetivo del programa es contribuir a la mejoría de la salud pública y la protección de toda la zona acuífera en Punta Cana, además de incrementar el acceso al agua para toda la localidad del este del país.

Asimismo, el programa busca mejorar una gestión integrada y sostenible del recurso hídrico en la zona de intervención.

Ambos préstamos ahora pasarán al Senado para su aprobación allí en única discusión antes de volver al Gobierno para su promulgación.