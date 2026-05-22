Diputados se rehúsan a alargar la reforma laboral y rechazan reabrir diálogo con empresarios

Sesión de la Cámara de Diputados del miércoles 20 de mayo de 2026 donde se aprobó la reforma laboral en primera lectura. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de que el sector empresarial solicitara continuar las discusiones sobre la reforma laboral, poco después de que fuera aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados, dos legisladores de distintas bancadas y miembros de la comisión que estudió el proyecto aseguraron ayer que la fase de diálogo sobre las modificaciones ya fue agotada.

Los diputados dejaron claro que el proyecto de la reforma laboral ya no debe alargarse. La pieza se mantiene dando vueltas en el Congreso desde octubre de 2024, cuando fue depositada por el Poder Ejecutivo en el Senado.

Las reacciones de los legisladores surgieron luego de que los empresarios manifestaran que la reforma aprobada no refleja completamente algunos consensos alcanzados durante el diálogo tripartito desarrollado durante meses entre empleadores, trabajadores y el Gobierno.

El presidente de la comisión especial que estudió el proyecto, el diputado Mélido Mercedes, sostuvo que todas las etapas de consultas ya fueron cumplidas por la comisión antes de rendir su informe favorable al pleno de la Cámara de Diputados.

Explicó que durante los trabajos legislativos se escuchó a representantes empresariales, centrales sindicales, funcionarios del Ministerio de Trabajo y juristas especializados en materia laboral, por lo que entiende que el proceso de discusión ya se completó y ahora corresponde al pleno decidir el futuro de la iniciativa.

Mercedes afirmó, además, que el tema de la cesantía quedó definido dentro de la discusión legislativa y aseguró que se determinó no modificar ese derecho laboral, uno de los principales reclamos del empresariado durante el proceso de reforma.

El legislador señaló que, aunque el proyecto todavía puede sufrir modificaciones en la segunda lectura, la discusión ya se encuentra bajo control del pleno de la Cámara de Diputados y no de la comisión que presidió.

Asimismo, indicó que el informe aprobado incluyó un nuevo artículo para establecer un plazo máximo de 24 meses en la duración de los procesos laborales, aunque reconoció que todavía podrían realizarse "algunos ajustes" a la pieza durante el conocimiento en segunda discusión.

Cesantía se mantiene

De su lado, el diputado Rogelio Alfonso Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), defendió la reforma laboral aprobada por los diputados y consideró que la iniciativa protege los derechos de los trabajadores dominicanos al mantener intacta la cesantía.

Genao también manifestó que no ve sentido en continuar las discusiones sobre ese punto debido a que, según dijo, los empresarios no han presentado una alternativa viable a la cesantía.

El legislador cuestionó la postura asumida por el sector empresarial y afirmó que los empleadores mantienen privilegios fiscales y económicos, mientras se oponen a conservar derechos laborales históricos de los trabajadores.

Según explicó, la cesantía representa una garantía económica para los empleados en momentos de desahucio y forma parte de la cultura laboral dominicana desde hace décadas.

Favorece seguir diálogo

Sin embargo, no todos los diputados favorecen cerrar completamente el diálogo.

El diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró que las reformas laborales deben surgir del consenso entre empleadores, trabajadores y sindicalistas, y advirtió que ninguna de las partes debe imponer su visión dentro de la discusión legislativa.

Mariotti sostuvo que el país necesita una legislación laboral más adaptada a la realidad económica y laboral actual, marcada por altos niveles de informalidad y nuevas dinámicas de empleo que, a su juicio, no están reflejadas en el Código de Trabajo vigente desde 1992.

Asimismo, afirmó que continuar conversando "nunca perjudica" el proceso legislativo y defendió que cualquier reforma debe construirse sobre acuerdos que permitan relaciones menos conflictivas entre empleadores y empleados.