Presidente del Senado afirma que Congreso trabaja en leyes para enfrentar auge de drogas sintéticas

Al centro, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al participar en el encuentro de la Red Internacional de Legislación sobre Drogas para América Latina y el Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, afirmó el miércoles en Washington que el Congreso dominicano trabaja junto a los organismos correspondientes en la actualización y rediseño de un nuevo marco normativo para fortalecer la respuesta del Estado frente al crecimiento de las drogas sintéticas.

Durante su participación en el panel “Importancia de la acción legislativa ante las nuevas amenazas y desafíos en el combate a las drogas ilícitas”, realizado en el marco del encuentro de la Red Internacional de Legislación sobre Drogas para América Latina y el Caribe (INLOD-LAC), de la Organización de Estados Americanos, De los Santos sostuvo que la iniciativa busca cerrar vacíos legales aprovechados por redes criminales.

El presidente de la Cámara Alta explicó que el objetivo es incorporar tipificaciones precisas y sanciones proporcionales para los delitos vinculados a la producción, distribución y comercialización de sustancias sintéticas.

Asimismo, indicó que se impulsan leyes especiales para fortalecer la capacidad del Estado en la identificación de nuevas sustancias psicoactivas, la regulación de precursores químicos y el fortalecimiento de las herramientas de investigación y persecución del delito.

Amenaza de las drogas

De los Santos señaló que el auge de las drogas sintéticas representa una amenaza que afecta la salud pública, la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional, especialmente entre los jóvenes.

En ese sentido, planteó la necesidad de una estrategia integral basada en la cooperación entre Estados, incluyendo prevención, persecución penal, inteligencia compartida, tratamiento y reinserción social.

El legislador también abogó por fortalecer la cooperación interinstitucional entre organismos de seguridad, salud y justicia, así como las alianzas internacionales para el intercambio de información, operaciones conjuntas y asistencia técnica.

La delegación dominicana estuvo integrada además por el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa; el titular del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro Abreu, y el diputado Robinson Santo.

Durante el mismo panel, Cabrera Ulloa afirmó que el Gobierno dominicano busca avanzar hacia una legislación “moderna y flexible”, alineada con los desafíos tecnológicos actuales y enfocada en fortalecer la cooperación hemisférica contra el crimen organizado transnacional.

Mercados de drogas avanza rápido

El titular de la DNCD advirtió que la rapidez con la que evoluciona el mercado de drogas sintéticas supera la capacidad de respuesta de los marcos normativos tradicionales.

Indicó que más de 1,200 nuevas sustancias psicoactivas han sido identificadas a nivel mundial, muchas de ellas diseñadas para evadir controles legales mediante modificaciones moleculares.

Además, explicó que las organizaciones criminales utilizan internet para adquirir sustancias químicas, criptomonedas para financiar operaciones y servicios de courier para fragmentar envíos, además de equipos especializados para la producción de drogas sintéticas.

Cabrera Ulloa sostuvo que la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, promulgada en 1988, fue importante para su época, pero consideró que fue concebida antes del surgimiento de las nuevas sustancias psicoactivas, el comercio digital y los actuales modelos de producción química ilícita.