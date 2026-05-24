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El Poder Ejecutivo promulga ley para saldar deudas viejas a contratistas del Estado

Con la creación de una comisión especial, la Ley 16-26 permitirá revisar y validar las reclamaciones de más de 600 contratistas que esperan pagos pendientes

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    El Poder Ejecutivo promulga ley para saldar deudas viejas a contratistas del Estado
    Palacio Nacional. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 16-26, que autoriza el reconocimiento y pago de deudas pendientes a contratistas del Estado por obras ejecutadas con o sin contrato formal.

    La disposición, promulgada el 1 de mayo de 2026, busca dar respuesta a reclamos acumulados durante décadas por ingenieros, empresas constructoras y suplidores que realizaron trabajos para distintas instituciones públicas y cuyos pagos permanecían pendientes debido a problemas administrativos, falta de adendas contractuales o ausencia de formalización documental.

    Con la promulgación de esta ley, el mandatario también dispuso la creación de una comisión especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía, encargada de revisar, validar y depurar los expedientes para determinar cuáles reclamaciones proceden legal y técnicamente.

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    Según datos del Comité Institucional Codiano (CIC), más de 600 personas físicas y jurídicas podrían beneficiarse de esta legislación.

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