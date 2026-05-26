Los diputados aprueban arrestos y multas contra quienes violen estados de emergencia

Los diputados enviaron la ley de los estados de emergencia al Senado. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados aprobó este martes en segunda discusión un proyecto de ley que modifica la actual legislación sobre los estados de excepción y crea un nuevo régimen de sanciones que permitiría imponer multas, realizar retenciones y arrestos temporales, así como ordenar cierres de negocios a quienes incumplan las restricciones dispuestas por el Poder Ejecutivo durante los estados de emergencia.

La iniciativa es autoría del diputado Eugenio Cedeño y modifica la Ley 21-18 sobre Regulación de los Estados de Excepción para que quienes violen las disposiciones del Poder Ejecutivo no solo tengan sanciones leves, sino que cumplan consecuencias legales agregadas en el proyecto.

Actualmente, durante los estados de excepción o de emergencia, las autoridades pueden aplicar sanciones, pero sustentadas únicamente en órdenes administrativas y no en leyes.

Mientras la ley vigente apenas establece en un solo artículo que el incumplimiento de las medidas será sancionado "de acuerdo con las disposiciones de las leyes vigentes", el proyecto aprobado incorpora más de 20 artículos que crean multas específicas, facultades operativas para la Policía y el Ministerio Público y mecanismos para arrestar personas.

Nuevas infracciones

Entre las nuevas infracciones contempladas para ciudadanos figuran violar restricciones de circulación u horarios impuestos por el Poder Ejecutivo, incumplir medidas preventivas de salud o seguridad, resistirse a requerimientos de autoridades y hasta "agredir verbalmente" a agentes encargados del control del orden público.

El proyecto también establece infracciones graves y muy graves. Entre estas últimas se incluye huir de agentes policiales ante requerimientos de detención o registro, agredir físicamente a autoridades o reincidir en infracciones previas.

Uno de los puntos más amplios del proyecto es el procedimiento que podrán aplicar los agentes policiales durante un estado de excepción.

La pieza aprobada establece que la Policía Nacional podrá levantar actas de infracción de manera manual o mediante dispositivos electrónicos implementados por el Ministerio de Interior y Policía.

Arrestarán a infractores y multarán negocios

La iniciativa también autoriza al Ministerio Público a ordenar la retención de personas durante el horario restrictivo de circulación y, en casos de reincidencia, la persona podrá ser trasladada a destacamentos policiales y permanecer allí hasta que finalice la limitación horaria impuesta por las autoridades.

La propuesta de modificación a la ley también crea un régimen sancionador especial para empresas y establecimientos comerciales que, si incumplen las restricciones horarias, podrán recibir multas que variarían según el tamaño de la empresa.

Las microempresas serían sancionadas con multas de entre uno y dos salarios mínimos del sector público; las pequeñas empresas entre tres y cuatro; las medianas entre cinco y diez; y las grandes empresas entre once y veinte salarios mínimos.

Si existe reincidencia, el proyecto dispone que las multas podrán duplicarse y que las autoridades podrán ordenar el cierre temporal del negocio mientras permanezca vigente el estado de excepción.

Lo que dice la ley actual

La ley vigente, promulgada en el 2018, reconoce que durante estados de conmoción interior o emergencia pueden suspenderse derechos como la libertad de tránsito, reunión o inviolabilidad del domicilio, siempre bajo autorización del Congreso Nacional.

Sin embargo, en ningún artículo de la ley vigente se detallan las sanciones ni las consecuencias para quienes violen las disposiciones del Poder Ejecutivo.

Va al Senado

Tras ser aprobada en dos discusiones, ahora la pieza de ley va a al Senado, donde deberá cursar el mismo trámite de dos aprobaciones antes de ser convertido en ley.

El presidente de la comisión que estudió el proyecto, el diputado Ramón Bueno, consideró que el proyecto aprobado llega "para llenar un vacío" en la ley actual sobre los estados de excepción ya que, por la experiencia con el coronavirus, las autoridades no tenían las suficientes garras legales para hacer cumplir las disposiciones durante el estado de emergencia por la pandemia.