Alertas Amber, Silver y Rosa: así funcionará la nueva ley de desaparecidos aprobada por congresistas

El proyecto de ley se aprobó en única lectura por mayoría de votos. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley este miércoles el proyecto legislativo que crea el Sistema Nacional de Alertas y que ordena la activación de alarmas inmediatas cuando una persona en estado vulnerable desaparezca.

El proyecto de ley es autoría de las diputadas oficialistas Carmen Ligia Barceló y Liz Mieses, se aprobó en única lectura por mayoría de votos y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

Si es promulgada, la nueva ley permitiría que las autoridades no tengan que esperar 24 horas si se reporta la desaparición de niños, de mujeres en situación de maltrato, de ancianos o de personas con alguna discapacidad.

Así lo establece el artículo 16 de la normativa que ordena a la Policía Nacional y al Ministerio Público a activar "alertas inmediatas" sin que transcurran 24 horas desde la desaparición, como ocurre actualmente.

Con el nuevo Sistema Nacional de Alertas, las autoridades estarán autorizadas para activar alarmas rápidas y obligatorias en medios de comunicación, redes sociales, medios de transporte y entidades de seguridad.

Despliegue de las alertas

La activación de la alarma, según el artículo 16 del documento, permitirá un despliegue interinstitucional para desplegar operativos inmediatos en los hospitales, terminales de transporte, aeropuertos y otras zonas estratégicas.

Asimismo, la nueva ley integra un nuevo Consejo de Personas Desaparecidas que estará estructurado por instituciones como los ministerios de Interior y Policía, Defensa, Relaciones Exteriores, Mujer, así como la Policía Nacional, el Sistema 9-1-1, el Consejo Nacional de la Niñez (Conani), entre otros.

De igual forma, el proyecto estructurado en el Congreso crea un registro de personas desaparecidas que servirá "como una base de datos centralizada para recopilar, gestionar y actualizar información sobre los desaparecidos en el territorio nacional".

El referido registro, según el artículo 35 de la pieza, deberá contener los datos personales de los desaparecidos, su descripción física, la circunstancias de su desaparición, información médica relevante, contacto de familiares, una fotografía reciente y el estatus más actual de la búsqueda.

Clasificación de las alertas

Para tener una mejor organización de las alertas que se activarán, la nueva ley hace una clasificación: las alertas Amber son para la búsqueda de niños y niñas; las alertas Silver para los envejecientes y las alertas Rosa para los casos de mujeres en contexto de violencia o trata de personas.

Tras su aprobación en ambas cámaras congresuales, el proyecto ahora tiene un plazo de diez días para ser observado o promulgado por el presidente Luis Abinader.