El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresó este miércoles su preocupación por los recientes actos violentos que involucran a motoconchistas y exhortó al sector mantener un buen comportamiento por la seguridad ciudadana.

"Los necesitamos, necesitamos sus servicios, pero no necesitamos agresores, como se han convertido una gran parte, no todos. Lamentablemente, tenemos problemas en el sector de los motoconchistas. La cantidad de motoconchos que tenemos es muy extensa, pero entiendo que la cantidad de incidentes que están ocurriendo no va acorde con estos tiempos", dijo.

De los Santos, quien también es presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), indicó que ese sector que dirige logró, con el paso del tiempo, reglamentarse adecuadamente, y recomendó a las federaciones de motoconchos hacer lo mismo.

"Le hacemos un llamado a los motoconchistas y a sus presidentes: tienen que concientizarse", sostuvo.

De los Santos refirió que, aunque el servicio de motoconcho es esencial, los conductores de ese tipo de transporte deben buscar la manera de mantener una conducta tranquila.

De su lado, el senador por la provincia Barahona, Moisés Ayala Pérez, valoró las iniciativas del Gobierno para regular al sector y manifestó que es posible que las federaciones hagan cambios significativos.

"Cambiar un país no es tan fácil, y sabemos el tema que hay con los motoconchos, pero se pueden hacer cambios", dijo.

El senador indicó que las autoridades deben continuar trabajando en la regularización de estos y en la debida identificación de los conductores.

Dichas declaraciones surgen en medio de debates sobre incidentes ocurridos en las últimas semanas, en los que conductores de motoconchos protagonizaron agresiones contra ciudadanos.

Desmantelarán paradas ilegales

La tarde de ayer martes, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se reunió con representantes del sector motoconchista para abordar iniciativas que permitan una regularización a sus miembros.

Durante el primer encuentro en la sede del ministerio, Faride aseguró que serán desmanteladas todas las paradas de motoconchos que no pertenezcan a las federaciones.

La ministra enfatizó que, en un operativo conjunto con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y otros organismos, velarán por el respeto a los pasos de cebra, el uso del casco, las licencias, los chalecos y otras ordenanzas.

De acuerdo con Faride, todos los integrantes del gremio deben adecuarse a la Ley 63-17.

El próximo 26 de junio, las federaciones se reunirán nuevamente con las autoridades del Gobierno.