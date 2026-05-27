Senado aprueba en primera lectura proyecto modifica ley de partidos en relación a dinero ilícito

La presente ley tiene por objeto modificar la Ley núm. 33-18, del 13 de agosto de 2018, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. ( FUENTE EXTERNA )

El Senado de la República aprobó este miércoles, en primera lectura, el proyecto de ley sobre Integridad, Control del Financiamiento y Prevención de la Infiltración de Personas y Recursos Vinculados a Actividades Ilícitas en la Política, que modifica la Ley 33-18, de Partidos Políticos.

La iniciativa fue depositada en marzo ante la cámara alta y, desde entonces, la pieza permanecía bajo estudio de una comisión especial, la cual sostuvo consultas con distintos partidos con representación en el Congreso Nacional y con diversas personalidades del ámbito político.

Tras la lectura de un informe favorable por parte del presidente de la comisión, el senador Pedro Catrain, el pleno tomó en consideración la iniciativa y la aprobó en primera discusión.

La presente ley tiene por objeto modificar la Ley núm. 33-18, del 13 de agosto de 2018, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, a fin de fortalecer la integridad, la transparencia y la legalidad del sistema de partidos y del financiamiento político, mediante el establecimiento de requisitos de integridad y debida diligencia en los procesos internos de selección de candidaturas y de autoridades partidarias.

Modificaciones que contempla la ley

Uno de los cambios propuestos se enfoca en el artículo 49 de la ley, que establece los requisitos para ostentar una precandidatura o candidatura dentro de los partidos.

La propuesta busca agregar nuevas condiciones que deberán cumplir quienes aspiren a cargos de elección popular o de dirección partidaria. Entre ellas figura la presentación de una declaración jurada de patrimonio, conforme a la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Además, los aspirantes tendrían que presentar una certificación vigente de no antecedentes penales emitida por las autoridades dominicanas, así como otra certificación similar de los países donde hayan residido durante los últimos 15 años.

La propuesta también establece la obligación de someterse a una prueba antidopaje actualizada que confirme la ausencia de sustancias psicotrópicas en el organismo.

En el caso de personas que hayan estado sujetas a la ley de declaración jurada de patrimonio, deberán presentar una certificación de la Cámara de Cuentas que confirme que cumplieron con la entrega de esas declaraciones dentro de los plazos establecidos.

Posibilidad de sustituir candidatos por falsedad

La propuesta también introduce modificaciones al artículo 56 de la ley, relativo a las limitaciones para sustituir candidaturas.

Actualmente, la legislación solo permite sustituir a un candidato en casos específicos, como la renuncia formal, la comprobación de una violación grave a la Constitución o a la ley, o una condena penal.

El proyecto propone agregar nuevas causales para la sustitución, entre ellas, que se determine la falsedad u omisión relevante en la información presentada por el aspirante.

Financiamiento de partidos

El proyecto plantea modificar el artículo 60 de la ley para obligar a los partidos a aplicar "procedimientos de debida diligencia y controles internos sobre el origen, la trazabilidad y la identidad de los aportantes".

La propuesta establece que los partidos podrán recibir aportes de personas físicas o jurídicas, como ya contempla la ley, siempre que se identifique y verifique al aportante y se confirme el origen lícito de los recursos, sin permitir la intermediación en los aportes.

Asimismo, en el apartado sobre contribuciones ilícitas se incluirían los recursos vinculados al lavado de activos, al terrorismo y a la criminalidad organizada.

El proyecto también plantea que, en caso de que un partido reciba recursos cuya procedencia ilícita sea detectada posteriormente, estos deberán ser devueltos de inmediato.

Harolyn Gavilán Periodista dominicana. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)