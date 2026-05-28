A menos de 24 horas de la renuncia del senador Antonio Taveras del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para convertirse en "independiente", los políticos oficialistas celebraron este jueves la decisión del congresista que representa a Santo Domingo.

Aunque el senador Taveras explicó que su motivación por abandonar al PRM obedece a que el oficialismo "se quedó a medio camino" en su lucha contra la corrupción o el aplazamiento de reformas estructurales, los políticos perremeístas atribuyen su renuncia a un supuesto bloqueo para que el legislador asuma la presidencia del Senado.

La diputada Soraya Suárez, representante de Santiago por el PRM, expresó que el partido celebra la renuncia de Taveras ya que, según dijo, el congresista "no fue empático" con los lineamientos del Gobierno, no se reunía con dirigentes, era "fastidioso" en reuniones del Congreso y no era cercano a las bases del partido.

"Por fin salimos de él (...) Tenemos que darle las gracias porque por fin salimos de él y esperamos que algún día le dé las gracias al PRM por haberle regalado esa candidatura", manifestó Suárez al agregar que Taveras quería la presidencia del Senado, pero le fue negada.

Abandonar la curul

De su lado, el diputado Frank Ramírez, representante de San Juan, también apoyó la renuncia de Taveras y, de hecho, le recomendó que también abandone su curul para que otro perremeísta pueda ocuparla.

Al igual que la diputada Suárez, Ramírez también atribuyó la renuncia del senador de Santo Domingo a una presunta negación a la presidencia del Senado, que actualmente ocupa Ricardo de los Santos.

"El senador le hizo un favor al PRM. Ese señor ha sido un problema siempre que se va a armar la boleta porque no cuenta con el respaldo de la base del partido", acotó.

Así también lo entiende la diputada oficialista Dorina Rodríguez, quien expresó que, durante su gestión como senador del PRM, "nunca lo identificamos" con los valores de la organización ni con los lineamientos del partido a nivel congresual.

Al igual que sus colegas, la diputada Rodríguez también le recomendó a Taveras que abandone su curul para que dé la oportunidad de ocuparla a otro político perremeísta.

En un tono más sobrio, el diputado Eugenio Cedeño, que representa a La Romana, señaló que la renuncia al PRM no debió ser una opción para Taveras y recordó que él mismo está "librando" una batalla a lo interno del partido, que busca reorganizarse para renovar su dirigencia a nivel nacional.

"Es un acto, no voy a decir de cobardía, pero no es el mayor ejemplo de usted abandonar la institución que usted dice querer y en la cual ha convivido", sostuvo Cedeño.

La renuncia de Taveras En la sesión del miércoles, el senador Taveras, que ocupa una de las plazas políticas más importantes y con mayor número de votantes, decidió renunciar al PRM después de "un profundo análisis" ya que, según expresó, la organización gobernante no ha logrado concretar las reformas estructurales que prometió y dejó a medias la lucha contra la corrupción. Tras su discurso, se declaró como senador independiente.