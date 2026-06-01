La cesantía podría discutirse en una futura reforma a la ley de Seguridad Social

Al centro, el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, durante la última reunión de la comisión que estudia la reforma laboral, el 19 de mayo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, consideró que el tema de la cesantía laboral debería discutirse en una futura reforma de la Ley de Seguridad Social y no dentro del proyecto de reforma al Código de Trabajo que actualmente cursa en el Congreso Nacional, como lo propulsan los grupos empresariales.

La posición de Pacheco está contenida en el acta de la última reunión formal de la comisión que estudió la reforma laboral en la Cámara de Diputados, efectuada el pasado 19 de mayo.

Durante el encuentro, que duró tres horas de discusión, el legislador afirmó que ha sido "siempre coherente" con el tema de la cesantía, pero sostuvo que ese aspecto no debe abordarse en la reforma laboral para así "preservar la estabilidad".

"La cesantía no se debe discutir en esta ley (reforma laboral), la cesantía es un tema de la próxima ley de seguridad social, ¿entienden? Por ahí es que eso cabe", expresó Pacheco durante la reunión.

Al expresarse así, se refirió a una eventual reforma de la Ley de Seguridad Social, de la que el Congreso solo espera el proyecto que confecciona el Poder Ejecutivo sobre el tema para avanzar con su discusión y, aunque no detalló en qué puntos específicos sería abordada la cesantía, dejó abierta la posibilidad de tratar el tema en las modificaciones de la Ley 87-01.

Pacheco también señaló que la iniciativa laboral enfrenta observaciones del sector empresarial y defendió la necesidad de preservar las condiciones que, a su juicio, han permitido el crecimiento económico del país durante las últimas décadas.

En ese sentido, argumentó que tanto los trabajadores como los empleadores han mejorado sus condiciones con el paso de los años aún con el viejo Código de Trabajo, que fue promulgado en 1992.

La cesantía

El presidente de los diputados, en aquel encuentro, llamó a los miembros de la comisión a preservar el clima de estabilidad que, según dijo, ha permitido el crecimiento del país, al tiempo que abogó por mantener las condiciones que favorezcan el desarrollo económico y la armonía entre los distintos sectores.

La cesantía es una compensación económica que se otorga a los trabajadores cuando son despedidos y fue estipulada en el Código de Trabajo que se aprobó en 1992. Aunque varios grupos empresariales e industriales han impulsado propuestas para modificarla, el Congreso mantiene intacto el beneficio, tal como lo propuso el Poder Ejecutivo cuando presentó la reforma laboral.

A segunda lectura

La discutida reforma laboral ya lleva más de un año dando vueltas en ambas cámaras congresuales, pero su aprobación estaría cerca, ya que solo está pendiente de una aprobación en segunda lectura en la Cámara de Diputados y de otra aprobación final en el Senado.

La semana pasada, el proyecto de la reforma laboral estuvo en agenda durante dos sesiones consecutivas para su segunda aprobación, pero la discusión no se formalizó y el tema quedó sobre la mesa, especialmente por el vacío que contiene la modificación al artículo 638 del Código de Trabajo que establece que los procesos laborales que se diriman en la justicia no podrán exceder de dos años.

Originalmente, la decisión inicial de los diputados era limitar la duración de esos procesos a un año y medio, pero se aumentó a dos años en la última reunión y se dejó un "vacío" que no impone consecuencias en caso de que los juicios se excedan del plazo establecido.

Aún así, la comisión decidió dejar el artículo con el plazo de los dos años y con la promesa de que, en una segunda discusión, el tema sería "solucionado" con consecuencias para quienes retarden el dictamen de la ley.