Alfredo Pacheco aclara que no ha propuesto cambios a la cesantía en la reforma laboral

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aclaró este martes que no ha propuesto ninguna modificación al proyecto de ley de reforma laboral que actualmente cursa en el Congreso Nacional, especialmente en lo relativo a la cesantía laboral.

Mediante un comunicado de prensa, el legislador enfatizó que desde la Cámara Baja no existe intención de promover cambios a lo que considera un derecho adquirido de los trabajadores dominicanos.

"Aclaro de manera responsable que no he realizado ninguna propuesta de modificación al proyecto de ley de reforma laboral. Por lo tanto, en la Cámara de Diputados la cesantía no se toca y no habrá modificaciones sobre este particular", expresó.

Compromiso con la transparencia

Pacheco reiteró que el órgano legislativo mantiene el compromiso de garantizar un proceso de discusión abierto, democrático y respetuoso del marco institucional, escuchando a todos los sectores involucrados en el estudio de la pieza legislativa.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados afirmó que el Congreso Nacional continuará desarrollando sus trabajos con transparencia y responsabilidad, priorizando siempre la estabilidad social y el respeto a los derechos de los trabajadores dominicanos.

Aclaro de manera responsable que, como presidente de la Cámara de Diputados y diputado de la República, no he realizado ninguna propuesta de modificación al proyecto de ley de reforma laboral que actualmente cursa en el Congreso Nacional.



Por lo tanto, en la Cámara de Diputados,... — Alfredo Pacheco (@Pachecoalfredoo) June 2, 2026

Propuesta debe tratarse en la reforma de la ley de Seguridad Social

Para Alfredo Pacheco, el tema de la cesantía laboral, que ha sido cuestionado por el sector empresarial, no debería discutirse en el proyecto de reforma al Código de Trabajo, sino en una futura modificación de la Ley de Seguridad Social.

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y representante de la circunscripción 2 del Distrito Nacional considera que este aspecto no debe abordarse en la reforma laboral para preservar la estabilidad.

La posición de Pacheco está contenida en el acta de la última reunión formal de la comisión que estudió la propuesta en la Cámara de Diputados, celebrada el pasado 19 de mayo.

La cesantía es una compensación económica que se otorga a los trabajadores cuando son despedidos y está contemplada en el Código de Trabajo aprobado en 1992. Aunque diversos grupos empresariales e industriales han impulsado propuestas para modificarla, el Congreso mantiene intacto este beneficio, tal como fue planteado por el Poder Ejecutivo al presentar la reforma laboral.