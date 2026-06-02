Traslado del debate sobre cesantía a la Seguridad Social no convence a empresarios ni sindicalistas

La Cámara de Diputados no tiene estipulado cambiar ningún aspecto de la cesantía en el nuevo Código de Trabajo. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque la cesantía parecía un tema desechado por el Congreso, recientemente ha vuelto a cobrar relevancia por la propuesta de trasladar su discusión a una eventual reforma a la Ley de Seguridad Social.

Representantes de los sectores empresarial y sindical expresaron su rechazo a la posibilidad de que el debate sobre la cesantía laboral se discuta en las modificaciones a la Ley 87-01, como planteó recientemente el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

La posición de Pacheco quedó recogida en el acta de la última reunión formal de la comisión especial que estudió el proyecto de reforma al Código de Trabajo en la Cámara de Diputados, celebrada el pasado 19 de mayo.

"La cesantía no se debe discutir en esta ley (reforma laboral), la cesantía es un tema de la próxima ley de seguridad social", expresó Pacheco durante la reunión.

Sin embargo, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, manifestó que el sector empresarial entiende que la discusión debe mantenerse dentro de la reforma laboral.

"Nosotros entendemos que debemos mantener esa discusión dentro de lo que es la reforma laboral, porque no es solamente el tema de cesantía", afirmó.

Peña Izquierdo señaló que en el proceso también están involucrados asuntos relacionados con los costos laborales y con modificaciones realizadas a puntos que, según indicó, formaban parte del consenso alcanzado en el diálogo tripartito y que no fueron tomados en cuenta.

"Estamos hablando de temas de costos laborales y además de eso, estamos hablando de temas que se modificaron del consenso tripartito al que arribamos en la mesa del Consejo Consultivo del Trabajo", expresó.

Ante esa situación, la dirigente empresarial reiteró el llamado de Copardom a retomar el diálogo entre empleadores, trabajadores y Gobierno para analizar los asuntos que, a su juicio, quedaron pendientes dentro de la reforma.

"Nosotros mantenemos nuestra posición de llamado a diálogo tripartito nuevamente para terminar de analizar los puntos pendientes que quedaron en la reforma", sostuvo Peña Izquierdo.

En 2001 no prosperó

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu, también rechazó que el debate sobre la cesantía sea trasladado a una eventual reforma de la Seguridad Social.

Abreu recordó que la Ley de Seguridad Social, mientras aún era un proyecto bajo debate, contenía una disposición que contemplaba la posibilidad de sustituir la cesantía por un mecanismo de seguro, pero aseguró que esa iniciativa nunca pudo concretarse por falta de consenso entre empresarios y trabajadores.

"El distinguido presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria, sabe muy bien, porque fue testigo de lo ocurrido en el año 2001, que en la Ley de Seguridad Social existió el artículo 50, que mandaba a la posibilidad de que la cesantía actual fuera sustituida por un seguro de desempleo", indicó.

Según explicó, ese cambio no prosperó debido a que no hubo acuerdo entre las partes involucradas.

El dirigente sindical consideró que una nueva discusión sobre la cesantía dentro de una reforma a la Seguridad Social tendría el mismo desenlace que en el 2001 y reiteró la posición de los trabajadores de mantener intacto ese derecho.

"No lo hubo esa vez, no lo habrá de nuevo si reeditamos la discusión en la ley de seguridad social", expresó.

Innegociable

Abreu sostuvo, además, que la cesantía laboral constituye un aspecto que el movimiento sindical considera innegociable mientras exista la figura del desahucio en la legislación laboral.

Las reacciones de los sectores empresarial y sindical se producen luego de que Pacheco planteara que la discusión sobre la cesantía debería quedar fuera del proyecto de reforma laboral que actualmente estudia el Congreso Nacional y abordarse en una futura reforma de la Ley de Seguridad Social, 87-01.

La reforma laboral, que da vueltas en el Congreso desde el 2024, aún está pendiente de una aprobación en segunda discusión antes de ir nuevamente al Senado.