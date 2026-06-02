Senado aprueba en única discusión préstamos por 600 millones de dólares para saneamiento y clima

Con 23 votos a favor, el Senado validó contratos de préstamos por 600 millones de dólares. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Con un total de 23 votos a favor, el Senado de la República aprobó en única discusión dos contratos de préstamos que suman 600 millones de dólares para iniciativas climáticas y programas de saneamiento.

El primer préstamo, por 200 millones de dólares, será destinado al fortalecimiento de iniciativas de acción climática y resiliencia frente al cambio climático en el país, así como a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El segundo, por 400 millones de dólares, será otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con estos recursos se ejecutará un programa de saneamiento y reúso de aguas para la zona de Punta Cana-Bávaro, en la provincia La Altagracia, el cual será desarrollado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

Aunque estos contratos no figuraban en la agenda, fueron tomados en consideración para su aprobación en única lectura luego de que el senador Pedro Catrain, presidente de la Comisión de Hacienda, leyera un informe favorable.

Oposición cuestiona deudas

Tras la aprobación, el vocero del partido opositor Fuerza del Pueblo, Eduard Alexis Espiritusanto Castillo, intervino en la sesión para manifestar su posición y cuestionar el nivel de endeudamiento del país desde el año 2000.

"No votamos a favor y quiero poner en contexto algo que el pueblo dominicano debe saber", dijo.

El senador hizo un recuento de la deuda pública durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, asegurando que el monto era menor al actual.

"En 1996, Fernández encontró la deuda en 3,807 millones de dólares y, para el año 2000, esta había disminuido. Quiero resaltar algo que es preocupante. Sé que la deuda que hoy tiene el país en materia climática es importante y genera preocupación; sin embargo, preocupan aún más las deudas que tenemos como nación", expresó.

El senador señaló que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ostenta un "récord" en la contratación de préstamos por más de 50 mil millones de dólares.

"Se convirtieron en el Gobierno que más ha endeudado a la República Dominicana, y lo preocupante es que ese endeudamiento sigue creciendo a pesar de ser el Gobierno que más recursos ha manejado", aseguró.

El legislador afirmó que el préstamo de 200 millones de dólares, aprobado en única discusión, le resulta preocupante, aunque esté destinado a la acción climática, ya que, según dijo, se han aprobado numerosos préstamos con ese mismo propósito.

"Sin embargo, en nuestro país, desde que caen dos gotas de agua, las calles se convierten en ríos y llegan las inundaciones, junto con pérdidas materiales e incluso humanas, afectando a familias y comunidades enteras que viven las mismas tragedias con cada aguacero", sostuvo.

El proyecto ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados.