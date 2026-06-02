La presidenta de Surinam propone alianza con RD ante vulnerabilidad climática

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos; la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, durante su reunión del martes 2 de junio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La presidenta de la República de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, propuso este martes fortalecer la cooperación con la República Dominicana para enfrentar los desafíos del cambio climático, durante su intervención ante una sesión conjunta de la Asamblea Nacional integrada por diputados y senadores.

En su discurso, la mandataria destacó que tanto Surinam como la República Dominicana comparten una condición de vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, al igual que otros pequeños Estados insulares y países costeros de la región.

"Surinam y la República Dominicana, las pequeñas islas y los países costeros, son todos vulnerables", expresó la presidenta al referirse a los desafíos ambientales que enfrenta el Caribe.

Geerlings-Simons sostuvo que estas naciones se encuentran entre las más afectadas por el fenómeno climático, a pesar de que su contribución a las emisiones globales es reducida.

"Contribuimos menos (a emisiones globales), pero somos de los más afectados", afirmó durante su intervención ante los legisladores dominicanos.

La gobernante señaló además que Surinam tiene emisiones negativas de carbono y abogó por la adopción de posiciones conjuntas y una mayor coordinación entre ambos países en los escenarios internacionales relacionados con el clima y el desarrollo sostenible.

Ampliar cooperación

Las declaraciones formaron parte de un discurso en el que la mandataria resaltó los vínculos entre Surinam y la República Dominicana, además de la necesidad de ampliar la cooperación bilateral en distintas áreas.

Durante su alocución, también destacó la importancia de fortalecer el diálogo y la colaboración regional para promover la paz, la democracia y el Estado de derecho, así como para contribuir a un Caribe y una América Latina más cooperativos.

La presidenta de Surinam recordó que ambos países mantienen relaciones diplomáticas desde marzo de 1979 y señaló que su visita refleja el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento de los lazos de cooperación con la República Dominicana.

Los acuerdos

Asimismo, indicó que durante la visita fueron identificadas áreas de trabajo conjunto y resaltó la firma de memorandos de entendimiento y acuerdos de cooperación orientados a fortalecer el comercio, la inversión, la educación, la cultura, el turismo, la agricultura, las energías renovables y la resiliencia climática.

Geerlings-Simons afirmó que la profundización de estas relaciones permitirá aprovechar mejor el potencial de ambas naciones y avanzar hacia un desarrollo sostenible en beneficio de ambos pueblos.