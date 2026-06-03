Dos semanas después de aprobarla, diputados sacan "temporalmente" de agenda la reforma laboral

La reforma laboral fue aprobada en primera lectura en la sesión del pasado 20 de mayo de la Cámara de Diputados. ( FUENTE EXTERNA )

Dos semanas después de que la Cámara de Diputados aprobara en primera lectura el proyecto de reforma al Código de Trabajo, la pieza fue excluida de la agenda legislativa de esta semana y no fue conocida en la sesión de este miércoles, pese a que en ocasiones anteriores había permanecido en el orden del día y era dejada sobre la mesa.

La reforma laboral fue aprobada en primera lectura el pasado 20 de mayo y desde entonces está pendiente de una segunda discusión para completar su trámite en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la Comisión Coordinadora decidió excluirla de la agenda de esta semana y trasladar su conocimiento para los próximos días.

El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, quien participa en las reuniones donde se elaboran las agendas de aprobaciones, explicó que la exclusión de la reforma laboral obedeció a razones relacionadas con la agenda legislativa.

Las razones de la exclusión

Castillo indicó que la semana pasada se aprobó una sesión especial para recibir a la presidenta de Surinam y que eso alteró la programación de los trabajos legislativos.

Agregó que la agenda de este miércoles contenía "numerosos puntos" y que la Comisión Coordinadora decidió retirar temporalmente la reforma laboral para colocarla como uno de los primeros temas de la próxima semana.

Según explicó, la decisión fue consensuada entre los voceros y los miembros de la Comisión Coordinadora, y aseguró que existe el compromiso de conocer y aprobar la iniciativa la próxima semana.

Aunque Castillo señaló que la agenda de este miércoles tenía "numerosos puntos", la sesión duró solo dos horas, un tiempo menor al que suele agotar en días ordinarios.

Además, los diputados aprobaron proyectos de menos impacto como la declaratoria del día de la mujer municipalista o el día del cáncer infantil.

Preocupación entre legisladores

El hecho de que el proyecto de la reforma laboral quedara excluido de la agenda de este miércoles provocó que algunos legisladores se preocuparan por el retraso de la pieza, ya que solo tiene dos meses para aprobarse antes de perimir.

El presidente de la Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados, Mé­lido Mercedes, manifestó preocupación por los retrasos y señaló que, a su juicio, el tiempo para conocer la iniciativa ha sido más que suficiente.

El legislador afirmó que no tiene una explicación sobre las razones que motivaron la exclusión del proyecto de la agenda, ya que dijo no haber conversado sobre el tema con los integrantes de la Comisión Coordinadora.

Desde el Senado, el senador Rafael Barón Duluc, quien presidió la comisión que estudió la reforma laboral en esa cámara legislativa, consideró que el tema trasciende a la Cámara de Diputados y que el país merece una actualización del Código de Trabajo luego de años de discusión.

El legislador señaló que la propuesta ya fue ampliamente debatida tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, exhortó a los diputados a conocer y aprobar la iniciativa durante la presente legislatura.

La reforma laboral constituye una de las iniciativas más debatidas recientemente y ya lleva más de un año dando vueltas en el Congreso sin una conclusión clara.

En la aprobación en primera lectura, los diputados aprobaron, por mayoría de votos, una reforma laboral que incluye regulaciones para el teletrabajo y el trabajo doméstico, un día más de vacaciones, el aumento de la licencia por paternidad y otros aspectos.