Diputados iniciarán discusión del Código Laboral la próxima semana

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. ( ARCHIVOS )

La Cámara de Diputados iniciará la próxima semana en segunda discusión la lectura íntegra del proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo, pieza que fue aprobada la semana anterior en primera lectura.

La propuesta mantiene sin modificaciones la figura del auxilio de la cesantía laboral e incluye la modalidad del teletrabajo dentro del marco legal, establece un mínimo de 14 semanas pagadas para la licencia por maternidad, amplía el tiempo de las licencias por matrimonio y fallecimiento de familiares, entre otras normativas.

Suspensión de la sesión

La exclusión del tema de la reforma laboral de la agenda legislativa en esta semana obedeció a que no hubo sesión el martes, debido a la visita al Congreso Nacional de la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons.

La decisión fue consensuada entre los voceros de los diferentes partidos políticos con representación en la Cámara de diputados y los miembros de la Comisión Coordinadora. Sin embargo, existe el compromiso de los legisladores de conocer y aprobar la iniciativa la próxima semana.

Compromiso del presidente de la Cámara

Asimismo, se destaca que Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo ha sido enfático en cada una de sus intervenciones, en el sentido de que mientras esté al frente de la Cámara de Diputados "la cesantía no será tocada".