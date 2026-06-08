Diputados socializan con expertos la regulación de bitcoin y otras criptomonedas en el país

La Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados y los representantes de una plataforma de bitcoin en República Dominicana durante el encuentro. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados sostuvo este lunes una reunión con representantes de una plataforma de bitcoin en República Dominicana para abordar sobre dos proyectos de ley que regularían las criptomonedas en el país.

Durante el encuentro, encabezado por el presidente de la comisión, Francisco Javier Paulino, participaron Pedro Vital García, presidente de la Asociación de Bitcoin Dominicana; Giuliano Simó, propietario de la plataforma Bitcoin RD; la empresaria Syra Maruotti y la abogada Ana Lisbeth Matos.

Paulino informó que las iniciativas legislativas sobre prevención, control y regulación de las criptomonedas, presentada por el diputado Carlos de Pérez, y sobre activos digitales y criptoactivos, sometida por el diputado Jorge Frías, fueron fusionadas para su estudio.

En la reunión, Pedro Vital García, presidente de la Asociación de Bitcoin Dominicana, hizo una presentación explicando la necesidad que tiene el país de que una ley regule el funcionamiento de la modalidad financiera Bitcoin en República Dominicana.

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Indicó que, con el tiempo, el dinero ha ido evolucionando, tras afirmar que el bitcoin es un dinero digital, que las personas están prefiriendo como forma de comercializar en distintas partes del mundo.

"Tenemos una diferencia entre lo que es el bitcoin y lo que son otros activos digitales, tras asegurar que el bitcoin es utilizado como un método de intercambio y otras personas lo utilizan para guardar valores" sostuvo.

Explicó que en la época en que se está viviendo se están haciendo lo que se llaman monedas estables que van a la par del dólar las cuales tienen un emisor.

Escucharán otros sectores

Ana Lisbeth Matos experta en la ley de lavado de activo en su intervención recomendó a la comisión una serie de observaciones, las cuales luego entregará por escrito, para que la ley que salga no tenga choques con la Ley de Lavado de Activos.

Los diputados que participaron en la reunión tuvieron la oportunidad de pedir explicaciones sobre el funcionamiento del nuevo método de pago.

Escucharán otras opiniones

El presidente de la comisión informó que para el estudio de la iniciativa también van a escuchar la opinión del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos y de la Dirección General de Impuestos Internos.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Francisco Javier Paulino, Margarita Tejeda, Abelardo Rutinel, Carmen Ligia Barceló, Dorina Rodríguez, Enriqueta Rojas, Felix Hiciano, Jorge Frías, Charles Noel Mariotti Paz y Vicente Sánchez.

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