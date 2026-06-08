Proyecto que busca descontar salario a maestros podría ser retirado, según comisión

La iniciativa de resolución plantea que las ausencias de maestros solo sean justificadas si son por asuntos médicos o de fuerza mayor. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, Nolberto Ortiz, consideró este lunes que existen posibilidades de que sea retirado el proyecto de resolución que busca instruir al Ministerio de Educación (Minerd) a descontar el salario a los maestros que falten a la docencia por causas injustificadas, incluidas las ausencias por participación en paros y huelgas.

Aunque destacó que el proyecto aún debe cumplir un trámite en la Cámara de Diputados, el legislador, que coordina la comisión, abrió las probabilidades de que el proyecto sea desechado porque, a su juicio, "no es adecuado ni oportuno conocerlo ahora".

Ortiz explicó que la iniciativa ya fue remitida a la comisión que encabeza, aunque todavía no ha sido incluida en agenda para su estudio.

"Sí, llegó a la Comisión de Educación. Todavía no lo hemos colocado en la agenda. Sí tenemos las posibilidades de colocarlo, de hacer una modificación a la agenda y colocarlo, siempre y cuando el diputado proponente acuda a una convocatoria que hemos hecho", expresó.

Sin embargo, el legislador manifestó su desacuerdo con la pieza sometida por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Duarte, Nicolás Hidalgo, al considerar que surge en un momento en el que se ha generado mucho debate en torno al tema.

"Dado que en los últimos días se ha estado hablando mucho y se ha convertido en ruido, cosa que considero, como presidente de la comisión, como educador que soy del país, como sindicalista, que es una decisión muy desacertada de colocar un proyecto como este, cuando el magisterio se merece reconocimiento, no persecución ni que se le esté acusando de cosas", sostuvo.

Deficiencias en educación

Ortiz entiende que si existen responsables de las deficiencias del sistema educativo, no se debe comenzar por los docentes ya que, a su parecer, "los únicos culpables no son los profesores".

Añadió que los docentes han mantenido el sistema educativo a pesar de sus debilidades, por lo que impulsar propuestas que los "maltraten" agravaría la calidad del sistema, en vez de mejorarlo.

En ese sentido, recordó que él mismo sometió un proyecto para otorgar un bono vacacional anual a los maestros, iniciativa que, según dijo, ya fue aprobada por la comisión y solo espera el visto bueno de las instancias correspondientes en materia presupuestaria.

No prospera

El presidente de la Comisión de Educación reiteró que espera la participación del legislador proponente en una convocatoria realizada por la comisión y sostuvo que ve posibilidades de que la iniciativa no continúe su curso.

"Nosotros esperamos que el diputado proponente acuda para que podamos mirar y me parece que existen las posibilidades de que este proyecto se retire, porque no creo que sea el momento, ni sea oportuno hablar de sanciones para los profesores", afirmó.

Al ser preguntado sobre si la propuesta no constituiría un mecanismo para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes frente al derecho a la protesta de los maestros, Ortiz respondió que no necesariamente la calidad educativa se logra mediante medidas punitivas.

"Está claro, son dos derechos que están consagrados en la Constitución. Para que haya calidad en la educación no necesariamente tiene que haber sanciones punitivas. Yo creo que existen otros métodos que se pueden emplear", dijo.

El diputado consideró que es más efectivo incentivar que castigar.

El proyecto sometido por Nicolás Hidalgo plantea instruir al Minerd a descontar el salario de los maestros que falten a la docencia por causas injustificadas, incluyendo la asistencia a paros o huelgas. Además, propone la implementación de un sistema nacional de control de asistencia electrónica para el personal docente en todos los centros educativos públicos y privados del país.

La iniciativa argumenta que las ausencias injustificadas y la realización de paros y asambleas gremiales durante días laborables provocan retrasos en el calendario escolar y afectan el derecho a la educación de los estudiantes.