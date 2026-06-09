Por segunda vez, diputados vuelven a dilatar aprobación de la reforma laboral para "más ajustes"

El proyecto de reforma laboral lleva varios meses discutiéndose en la Cámara de Diputados. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque hace tres semanas se aprobó en primera lectura, el proyecto de la reforma laboral volvió a enfrentar este martes un nuevo obstáculo luego de que la Cámara de Diputados decidiera enviarlo otra vez a comisión para introducir ajustes adicionales a varios artículos, en una decisión que prolonga la discusión de la iniciativa.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, insistió en que las modificaciones pendientes no tienen ninguna relación con la cesantía, un tema que, según dijo, ya está definido por los legisladores.

"Hemos tenido lamentablemente, con un proyecto importante, muchas especulaciones con situaciones que en esta Cámara de Diputados están totalmente decididas", expresó el legislador al recordar que el beneficio de la cesantía no será tocado en medio de los debates de la reforma.

Con la decisión de los diputados, el proyecto de la reforma laboral ahora vuelve a la misma comisión que lo ha estudiado durante nueve meses y que otra vez tendrá que manosear la pieza con un plazo fijo hasta la sesión del miércoles 17 de junio.

En ese sentido, Pacheco explicó que el retraso del proyecto responde a que durante los trabajos de la comisión quedaron "algunos aspectos inconclusos" y que, además, recibió una serie de observaciones sobre la operatividad del proyecto.

Los cambios

Asimismo, señaló que uno de los ajustes pendientes está relacionado con el plazo que deben durar los procesos laborales en los tribunales y que, según el informe aprobado en primera lectura, está fijado en 24 meses.

De su lado, los voceros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, y de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, respaldaron la necesidad de un nuevo estudio y señalaron que existen más de 20 observaciones que deben ser estudiadas antes de aprobar la iniciativa en segunda lectura.

En tanto, el diputado Mélido Mercedes, presidente de la comisión que estudió la reforma laboral, expresó su respaldo a la decisión del pleno y adelantó que el organismo volverá a ser convocado próximamente para continuar los trabajos.

Constantes retrasos

Aunque el proyecto de la reforma laboral ya lleva nueve meses en la Cámara de Diputados en un ambiente de desacuerdos y retrasos, los obstáculos más fuertes han surgido en medio de su aprobación, que no se ha concretado por múltiples devoluciones.

Cuando la comisión que estudió la reforma laboral presentó su informe final para aprobación, el proyecto no pudo ser sancionado porque Pacheco propuso devolverlo al equipo que lo analizó para "darle algunos toquecitos".

Dos semanas después de aprobarse en primera lectura, el proyecto no pudo lograr su aprobación en segunda discusión bajo el argumento de que la visita de la presidenta de Surinam al Congreso y otros pendientes no permitieron el debate de la pieza.

Esta vez, tres semanas después, la reforma laboral encontró otro freno que la devuelve otra vez a la comisión que la analizó.

El proyecto que modifica algunos artículos del Código de Trabajo está dando vueltas en el Congreso desde octubre de 2024 y, si no se aprueba antes de julio de este año, podría perimir.