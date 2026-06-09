La reforma laboral se encara a su semana decisiva en el Congreso

La Cámara de Diputados tiene en sus manos la reforma laboral. ( FUENTE EXTERNA )

Con todos los trámites agotados durante más de un año y medio, el proyecto que modifica algunos artículos del Código de Trabajo actual se enfrenta a una semana crucial en el Congreso, donde la iniciativa solo espera dos aprobaciones reglamentarias para ir al Poder Ejecutivo.

En su reunión de ayer lunes, la comisión coordinadora, que reúne a todos los voceros y dirigentes en la Cámara de Diputados, integró el proyecto de la reforma laboral en las tres sesiones consecutivas que se ejecutarán el martes, el miércoles y el jueves de esta semana.

Algunos legisladores como Carlos Sánchez, Danilo Díaz y Rafael Castillo vaticinaron que la reforma laboral será aprobada en segunda lectura en la Cámara de Diputados tras superar todos los trámites necesarios para pasar al Senado, donde tendrá su última prueba.

Aunque fue aprobada en primera lectura hace tres semanas, el proyecto de la reforma laboral tardó más de 15 días en ser conocido nuevamente para la segunda discusión porque los diputados decidieron excluir "temporalmente" la iniciativa por el abultamiento de las agendas.

En ese orden, pactaron discutir la reforma laboral a partir de este martes.

El trámite restante

El polémico proyecto de la modificación al Código de Trabajo deberá ser aprobado en una segunda discusión y luego ir al Senado, donde se aprobará otra vez, pero en una única discusión. Si supera los dos trámites restantes, la pieza estaría lista para encaminarse al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si promulga u observa la pieza que ya depositó en el octubre del 2024.

Aunque alrededor de la normativa se han concentrado debates en torno al beneficio de la cesantía, los legisladores decidieron mantener el aspecto intocable en el proyecto, a pesar de los pedimentos de varios grupos empresariales que propusieron otras formas de pagar la retribución.

Temas de la reforma

Fuera de la cesantía, algunos temas que formarían parte del nuevo Código de Trabajo son el aumento de la licencia por paternidad, juzgados de trabajo en la mayoría de las provincias, aumento legal de las horas extras, la incorporación del teletrabajo y la regulación del trabajo doméstico.

Además, el proyecto aprobado en primera discusión dispone 13 causas por las que un contrato de trabajo puede ser suspendido, entre las que destacan los estados de excepción y todas las medidas tomadas por las autoridades que restrinjan la asistencia de los empleados a las instalaciones de trabajo.

La pieza contiene un informe que, entre sus disposiciones, incluye que los trabajadores están obligados a someterse a pruebas antidopaje si laboran en funciones de seguridad, operación de maquinarias, transporte, contacto con niños o manejo de equipos peligrosos.

La retrasada reforma laboral se enfrenta a una semana decisiva y si no se aprueba pronto, podría perimir cuando concluya la actual legislatura, prevista para cerrar el 26 de julio.