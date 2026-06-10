En medio de los trabajos legislativos y la sesión de este miércoles, el diputado Rafael Pérez, representante de la provincia Pedernales, anunció su "renuncia irrevocable" como miembro del partido Fuerza del Pueblo (FP) y del Comité Central de esa organización, una decisión que reduce de 28 a 27 la cantidad de legisladores con que contaba esa bancada en la Cámara de Diputados.

A través de una breve intervención en la sesión, Pérez informó que esta mañana depositó formalmente ante los organismos correspondientes de la Fuerza del Pueblo su renuncia, tanto a la militancia del partido como a su posición dentro del Comité Central.

"Hoy quiero suministrar la información más importante de mi carrera política hasta hoy. En la mañana de hoy depositamos formalmente ante organismos de Fuerza del Pueblo nuestra renuncia irrevocable al Comité Central y como militante de la FP", expresó el legislador.

Decisión reflexiva

El congresista sostuvo que tomó la decisión luego de una "profunda reflexión", la cual, según explicó, estuvo guiada por la honestidad y la responsabilidad.

Asimismo, afirmó que se marcha con múltiples enseñanzas adquiridas durante su paso por la organización política y agradeció el tiempo compartido, el trabajo realizado y la calidad humana de los integrantes del organismo partidario.

Perez también manifestó que abandona las filas de la Fuerza del Pueblo con "la satisfacción del deber cumplido" y agradeció la acogida recibida durante todos sus años de militancia.

Hasta el momento, el legislador no ha explicado las razones específicas de su salida ni informó si pasará a formar parte de otra organización política o si permanecerá como diputado independiente.

Con la renuncia de Pérez, la bancada de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados pasa de 28 a 27 miembros, pero aún se mantiene como la segunda fuerza política dentro del Congreso, después del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Renuncias frecuentes

La renuncia de Pérez de la militancia a la que pertenecía ocurre solo una semana después de otra renuncia reciente en el Congreso.

Hace solo una semana y también desde un turno en la sesión, el senador Antonio Taveras, del PRM, renunció a la militancia alegando que el partido de Gobierno se alejó de su discurso contra la impunidad y se declaró como un legislador independiente.