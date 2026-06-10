×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
muñeca sin rostro
muñeca sin rostro

Senado aprueba en primera discusión ley que declara a la muñeca sin rostro como Patrimonio Cultural

La iniciativa, impulsada por el senador Carlos Gómez, busca preservar la tradición artesanal de las muñecas sin rostro, creadas en los años 80

    Expandir imagen
    Senado aprueba en primera discusión ley que declara a la muñeca sin rostro como Patrimonio Cultural
    Las muñecas sin rostro fueron creadas en los años 80 por la escultora Liliana Mera Lima. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El Senado de la República aprobó este miércoles, en primera lectura, el proyecto de ley que declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana la tradición de la muñeca sin rostro de El Higüerito, municipio de Moca, provincia Espaillat.

    La iniciativa fue aprobada con 22 votos a favor de la totalidad de los presentes.

    La iniciativa fue sometida por el senador Carlos Gómez y fue enviada a comisión para fines de estudio el pasado 24 de marzo.

    La importancia de la tradición

    La Comisión de Cultura, encargada del estudio, señaló que las muñecas sin rostro constituyen una tradición artesanal de gran valor histórico y cultural, reconocida dentro y fuera del país por representar la diversidad étnica y las raíces del pueblo dominicano.

    El proyecto de ley busca preservar y promover esta manifestación artesanal, considerada una de las expresiones más representativas del arte popular dominicano y símbolo de la identidad cultural nacional.

    • Ahora, el proyecto será presentado en una próxima sesión para su segunda aprobación.

    Origen de las muñecas sin rostro

    Las muñecas sin rostro fueron creadas en los años 80 por la escultora Liliana Mera Lima. Se caracterizan por la ausencia de facciones para representar el crisol de culturas (taína, africana y europea) y la identidad de la mujer dominicana.

    Son elaboradas en barro u otra arcilla, se moldean a mano y lucen largos vestidos coloridos.

    Leer más
    TEMAS -

      Periodista, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con experiencia en medios impresos, digitales y redes sociales. Apasionada de la naturaleza y escribir historias humanas.