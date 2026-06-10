El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, sometió este miércoles ante el Senado de la República un proyecto de ley que busca modificar varios artículos del nuevo Código Penal, entre ellos, la prisión por casos de difamación.

Durante un encuentro con miembros de la prensa tras la sesión de la Cámara Alta, el senador propuso que el artículo 208, sobre difamación, solo sancione la imputación pública de hechos falsos que afecten el honor o la reputación de una persona.

"Proponemos que la sanción penal se limite solamente a las imputaciones falsas realizadas de manera dolosa y se eliminen conceptos imprecisos", dijo.

En ese sentido, se eliminarían las penas de prisión para ese delito y serían sustituidas por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público, además de la reparación civil del daño causado.

En referencia al artículo 209, sobre la difamación extorsiva, Taveras propuso que debería ser derogado, debido a que en el artículo 332 se mantiene dicha figura.

"En lugar de eso, proponemos la figura de difamación agravada", indicó.

La propuesta de modificación incluye reducir la pena actualmente prevista de cinco a diez años de prisión y sustituirla por una sanción de quince días a un año de prisión menor, cuando la difamación sea utilizada para obtener beneficios indebidos o para obligar a una persona a realizar, omitir o tolerar un acto en perjuicio de sus intereses.

En ese mismo orden, solicitó la modificación del artículo 210, sobre injuria, que busca proteger la libertad de opinión y de crítica, reservando la intervención penal únicamente para conductas graves y dolosas.

La iniciativa elimina las penas de prisión y establece únicamente multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público y la correspondiente reparación civil.

Asimismo, manifestó que, en cuanto al artículo 212, este debe adecuarse para que en ningún caso se pueda imponer el cierre de medios de comunicación, la suspensión de sus actividades, la revocación de licencias, la incautación de equipos o cualquier otra medida que limite su funcionamiento.

Opuesto a artículo que privilegia funcionarios

De igual manera, propuso la derogación del artículo 310, sobre el ultraje a funcionario o servidor público.

"Este artículo plantea un tratamiento especial para los funcionarios que sean supuestamente difamados. Esta disposición otorga una protección penal privilegiada a los funcionarios frente a los ciudadanos, en contradicción con el principio constitucional de igualdad ante la ley y con la necesidad de garantizar el escrutinio sobre quienes ejercemos funciones públicas", sostuvo.

Objetivos y fundamentos de la iniciativa legislativa

El senador aseguró que las modificaciones buscan modernizar el ordenamiento jurídico dominicano y alinearlo con la Constitución y con los estándares internacionales de protección de los derechos fundamentales.

"Se han presentado discusiones sobre estos artículos y, de hecho, nosotros, cuando los examinamos y participamos en la comisión especial del nuevo código, nos opusimos a los mismos, pero fuimos derrotados. Hoy los proponemos nuevamente, espero que sean acogidos", dijo.

Situación del Código Penal

Respeto a las modificaciones de varios artículos del Código Penal, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reconoció que la pieza ha sido objeto de comentarios y manifestó que será designada una comisión para una nueva evaluación.

"Vamos a designar una comisión especial para que lo chequeen porque puede darse el caso de que aparte de esa modificación pues lleguen otras inquietudes. Yo estoy de acuerdo con que el articulo 310 sea modificado precisamente por lo que se plantea ahí por eso vamos a formar una comisión especial para que revise. Van a surgir varias inquietudes que ya la conocemos. Todo el mundo sabe los años que duramos trabajando ese código por eso hay que hacerlo con el mayor cuidado posible para evitar cometer errores", dijo.

La propuesta de Taveras surge mientras el nuevo Código Penal dominicano se encuentra en el período de vacatio legis, luego de haber sido aprobado por el Congreso Nacional y promulgado por el presidente Luis Abinader mediante la Ley 74-25. La normativa, que sustituye al Código Penal vigente desde 1884, fue promulgada en agosto de 2025 y está prevista para entrar en vigor un año después de su publicación oficial.

A pocos meses de su entrada en vigencia, diversos sectores jurídicos, legislativos y de la sociedad civil han planteado la necesidad de revisar algunos de sus artículos, especialmente los relacionados con difamación, libertad de expresión y otros temas que han generado debate público.