Senadora solicita al Banco Central modificar billetes de RD$200 y RD$1,000 por su parecido

La senadora por la provincia Puerto Plata, Ginette Altagracia Bournigal manifestó su preocupación por el color de los billetes ( FUENTE EXTERNA )

La senadora por la provincia Puerto Plata, Ginette Bournigal, manifestó este miércoles ante el Senado de la República su inquietud por el color de los billetes de 200 y 1,000 pesos, que, a su juicio, causan confusión al momento de utilizarlos porque tienen color parecido, por lo que solicitó al Banco Central modificarlos.

Durante la sesión en la Cámara Alta, la legisladora valoró el trabajo del Banco Central, pero señaló que detalles como el color de los billetes representan una preocupación para los ciudadanos.

“Felicitamos al Banco Central por el manejo de la economía. Es un país que ha mantenido una estabilidad económica envidiable y que es un espejo para toda Latinoamérica. Pero a mí me preocupa que se han estado imprimiendo billetes así, y tengo una carta dirigida a la Junta Monetaria”, dijo.

La senadora expuso que esta semana presenció un caso de confusión en una sucursal bancaria, donde cajeros iban a entregar billetes de 1,000 pesos en lugar de 200, debido al parecido entre ambos.

Durante su intervención, la senadora expuso varios incidentes en los últimos días, incluso uno personal.

"Tenía un dinero en la cartera, abro la puerta del vidrio (del vehículo) para dar doscientos pesos, y di mil", expresó.

“En estos días se hizo una edición de billetes de cien y cincuenta pesos. En el año 2025 se hizo una de doscientos, pero los billetes de mil y de doscientos quedaron muy parecidos. Las transacciones comerciales, el trabajo de un cajero o cualquier pago se ven afectados por esta similitud. Incluso, un cajero me devolvió dinero de manera confusa y, si no me percato, ¿quién paga los platos rotos?”, indicó.

Bournigal solicitó al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, y a los miembros de la Junta Monetaria modificar el color de esas papeletas.

“Asimismo, que el Estado, por las vías correspondientes, propicie que las personas puedan desarrollar sus actividades económicas y manejar sus recursos para cumplir con sus obligaciones y realizar sus pagos con el menor riesgo posible, principalmente aquellos que pueden inducir a pérdidas por la dificultad de identificar correctamente los billetes. Considero que esta es una modificación sencilla”, concluyó Bournigal.

Billetes serie 2025

Los billetes puestos a circulación recientemente por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) fueron fabricados en Chile, Alemania y Polonia por empresas especializadas en la impresión de papel moneda y documentos de alta seguridad, correspondientes a la serie 2025.

Tres compañías internacionales trabajaron en la producción de los billetes de 50, 100, 200, 500, 1,000 y 2,000 pesos.

De acuerdo con la entidad bancaria, los billetes de la serie 2025 mantienen las mismas características de seguridad de las emisiones actualmente en circulación.

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