Senadores están en expectativas ante anuncio de medidas del Gobierno por crisis internacional

Sesión en el Senado de la República este miércoles 10 de junio. ( FUENTE EXTERNA )

A propósito del anuncio del ministro de Hacienda, Magín Díaz, sobre las nuevas medidas que tomará el Gobierno para mitigar los efectos de la crisis internacional, senadores manifestaron que se mantienen a la expectativa sobre el rumbo de la economía dominicana.

"Primero tenemos que ver en qué consiste la iniciativa, pero sabemos que el Gobierno ha realizado bastante esfuerzo en torno a la crisis que impacta a la República Dominicana", indicó el senador por la provincia Peravia, Julio Fulcar, a su salida de la sesión en el Senado este miércoles.

Sostuvo que el hecho de que el Gobierno esté subsidando diversos sectores es muestra de que busca garantizar seguridad económica a las familias dominicanas.

De su lado, el senador Antonio Marte, por la provincia Santiago Rodríguez, expresó que por el momento no puede fijar una posición sobre algún tipo de reforma o medida y que lo ideal es esperar el comunicado.

"Hay que esperar de qué se trata, pero sí digo que la cosa está fuerte. El pueblo que espere mañana y esperamos que sea en beneficio de la población", dijo.

Asimismo, afirmó que el sector transporte ha sido subsidiado para que se pueda mantener el precio del pasaje y evitar alzas exageradas.

"Si no hubiera subsidio, se aumentara el pasaje. En el caso de Higüey, el aumento fue un caso aparte", argumentó.

Expectativas sobre el anuncio del Gobierno

En ese mismo orden, el senador Santiago Zorrilla, de la provincia El Seibo, manifestó que los efectos de la crisis internacional afectan a varias naciones y no solo a República Dominicana, e indicó que las expectativas para este jueves aumentan en diversos sectores.

"Mañana es que sabemos, pero esa crisis no solo nos ha afectado a nosotros. Si el Gobierno toma medidas, yo lo veo positivo, porque no puede esperar a que todo esté caótico", dijo.

Para Cristóbal Castillo, senador de la provincia Hato Mayor, producto de la crisis, en Estados Unidos se ha encarecido todo, por lo que, a su juicio, República Dominicana no ha sido la excepción en sufrir los efectos.

"Esperamos que si hay un sacrificio no sea tan grande para la población", expresó.

En conjunto, los senadores coincidieron en que es necesario esperar el anuncio oficial para evaluar el alcance de las medidas, aunque reconocieron los esfuerzos realizados por el Gobierno para amortiguar el impacto de la crisis.

Asimismo, expresaron su expectativa de que las disposiciones que se presenten estén orientadas a proteger la economía de los hogares dominicanos y evitar mayores efectos sobre los sectores productivos y la población en general.

Las declaraciones se producen en momentos en que el país espera las nuevas medidas que el Gobierno planteará este jueves durante un encuentro con la prensa.

Presiones que enfrenta la economía mundial

El anuncio se da en un contexto marcado por las presiones que enfrenta la economía mundial debido al conflicto geopolítico en Medio Oriente, la volatilidad de los precios de los energéticos y las tensiones comerciales entre grandes economías. Estos factores han incrementado la cautela en los mercados y han impactado las perspectivas de crecimiento global, generando expectativas sobre las acciones que adoptará el Gobierno dominicano.

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