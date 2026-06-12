Presentan guía para crear leyes que no generen desigualdades entre hombres y mujeres

Al centro, la ministra Gloria Reyes mientras entregaba a los congresistas la guía para crear leyes con igualdad de género. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Mujer presentó ayer ante el Congreso Nacional una guía práctica orientada a incorporar la igualdad de género en el proceso legislativo, una herramienta que propone que los proyectos de ley sean analizados antes de su aprobación para determinar si sus disposiciones pueden afectar de manera diferente a hombres y mujeres, generar discriminación o perpetuar desigualdades.

Durante la actividad, celebrada con la participación de legisladores y representantes del Ministerio de la Mujer, se explicó que la guía parte de la premisa de que las leyes "no son neutrales" y que, dependiendo de su contenido, pueden contribuir a reducir desigualdades o, por el contrario, profundizarlas.

El documento establece una serie de criterios para evaluar las iniciativas legislativas desde su diseño hasta su ejecución. Entre ellos figura analizar si una propuesta beneficia de manera equivalente a mujeres y hombres, identificar posibles impactos diferenciados en el acceso y ejercicio de derechos, eliminar sesgos y estereotipos presentes en los textos normativos y monitorear posteriormente los resultados de las leyes aprobadas.

La guía también plantea un "checklist legislativo para la igualdad" que recomienda verificar, antes de aprobar una ley, aspectos como su impacto diferenciado sobre hombres y mujeres, la ausencia de disposiciones discriminatorias, la eliminación de estereotipos de género, la incorporación de medidas que contribuyan a corregir desigualdades existentes, la asignación de recursos para su aplicación, la producción de datos desagregados por sexo y la consulta a instituciones especializadas en la materia.

Igualdad en las leyes

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, afirmó que legislar con igualdad no significa legislar para un grupo específico, sino fortalecer la calidad de las leyes y contribuir al desarrollo democrático del país.

"Cuando hablamos de igualdad no hablamos únicamente de las mujeres, hablamos de calidad legislativa, hablamos de desarrollo, de una democracia que funcione para todos y para todas", expresó.

Reyes sostuvo que la herramienta busca ofrecer apoyo técnico a los legisladores para identificar impactos diferenciados, anticipar posibles exclusiones y fortalecer la calidad de las normas antes de su aprobación.

Afirmó que, aunque el país ha registrado avances importantes en las últimas décadas, ese resultado evidencia que todavía existen barreras que limitan oportunidades y que el trabajo legislativo sigue siendo una herramienta fundamental para superarlas.

La ministra también llamó a que la guía no quede únicamente como un documento de referencia y planteó que sea socializada con los equipos técnicos de las comisiones legislativas para que pueda incorporarse al trabajo cotidiano del Congreso Nacional.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que trabajó activamente para hacer posible la iniciativa y defendió la importancia de fortalecer la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.

Pacheco afirmó que la igualdad no debe verse como una concesión ni como una cuota simbólica, sino como el reconocimiento del talento, la capacidad, el compromiso y los resultados.

El legislador destacó además la participación de las mujeres dentro de la Cámara de Diputados y recordó que en el pasado defendió principios que hoy forman parte del sistema democrático, como la representación equilibrada de hombres y mujeres en las candidaturas de elección popular.

La técnica legislativa

El documento presentado sostiene que legislar para la igualdad implica revisar, adecuar y producir normas orientadas a erradicar toda forma de discriminación directa o indirecta contra las mujeres, garantizar protección efectiva frente a la violencia y promover activamente la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Asimismo, plantea que la transversalización de la igualdad de género debe estar presente en todas las etapas del proceso legislativo, desde la formulación de una iniciativa hasta la evaluación de sus resultados, con el objetivo de identificar y corregir desigualdades jurídicas que puedan existir en las normas.