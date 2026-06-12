El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó este viernes que existen condiciones para lograr el consenso para aprobar el plan fiscal sometido por el Gobierno, y aseguró que, según lo que ha observado de la iniciativa, esta no afectará a la clase baja ni a los sectores más vulnerables.

El legislador informó que el proyecto de ley fue recibido por el Senado y será enviado a una comisión bicameral para su estudio, una vez la Cámara de Diputados designe a sus representantes.

Aunque reconoció que las medidas tributarias nunca son bien recibidas, sostuvo que el proyecto ha sido elaborado con criterios técnicos y que la sociedad lo ha valorado favorablemente.

"Lo que yo he visto del proyecto es que no va a golpear a la clase baja, a los más vulnerables. La clase media tampoco tiene ese golpe y con la clase media alta ya sí habrá medidas", expresó.

De los Santos indicó que la República Dominicana ha operado durante años con un presupuesto deficitario y que la crisis internacional agravó esa situación, por lo que entiende que son necesarias las medidas que permitan preservar la estabilidad económica y mantener el crecimiento del país.

Aseguró que la iniciativa recibirá el mismo tratamiento que cualquier otro proyecto que llega al Congreso Nacional y que el estudio se realizará en una comisión bicameral para agilizar la aprobación.

Críticas de opositores

Ante las críticas del expresidente Leonel Fernández, quien rechazó la propuesta por considerar que se trata de una reforma fiscal disfrazada y que afectará a los sectores de menores ingresos, De los Santos respondió que esa postura corresponde al papel que desempeña la oposición.

"Es oposición, ese es su papel. Si yo fuera oposición, dijera lo mismo", manifestó.

El presidente del Senado señaló que, pese al complejo contexto internacional, la República Dominicana mantiene un crecimiento económico positivo y continúa siendo un referente de estabilidad política, social y económica en la región.

Defiende medidas

Asimismo, defendió la necesidad de adoptar medidas que permitan asegurar los ingresos del Estado y evitar que la economía pierda dinamismo.

También, sostuvo que las condiciones para aprobar el proyecto siempre estarán presentes en el Congreso Nacional, pero enfatizó que el proceso se desarrollará escuchando a todos los sectores y a los partidos con representación legislativa