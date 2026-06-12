Reunión clave entre cúpula legislativa y comisión definirá rumbo de la reforma laboral

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, participará en el encuentro para avanzar con la reforma laboral. ( FUENTE EXTERNA )

Una reunión clave, pautada para la mañana del lunes, definirá el rumbo del proyecto de la reforma laboral en un encuentro que agrupará a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, junto a la comisión de legisladores que da los toques finales al proyecto para modificar el Código de Trabajo.

Los diputados decidieron dar una semana más al estudio de la reforma laboral para "ajustar algunos artículos", a pesar de que la pieza ya lleva más de nueve meses en la Cámara Baja y su aprobación se ha detenido dos veces.

Sin embargo, el plazo límite que tienen los diputados para aprobar la iniciativa y sus modificaciones vence el próximo miércoles, una fecha pautada por los mismos congresistas.

La comisión que estudia el proyecto avanzó este jueves en la recopilación de observaciones y propuestas remitidas por legisladores, bloques partidarios y diversos sectores, como parte del mandato recibido del pleno de la Cámara de Diputados para revisar nuevamente la pieza.

Sugerencias de sectores

El presidente de la comisión, Mélido Mercedes, explicó que los legisladores recibieron todas las sugerencias planteadas por diputados y voceros de las distintas bancadas, así como comunicaciones enviadas por instituciones como la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

Según indicó, el próximo lunes a las diez de la mañana, la comisión volverá a reunirse para analizar cada una de las propuestas y decidir cuáles serán acogidas y cuáles rechazadas antes de presentar el informe definitivo al pleno.

Mercedes señaló que las observaciones sometidas superan las 50 propuestas, aunque dijo no tener un número exacto.

Entre ellas figuran modificaciones planteadas por legisladores de distintas organizaciones políticas y ajustes relacionados con el régimen de consecuencias que contempla la reforma para los procesos judiciales laborales que excedan el plazo máximo establecido.

El plazo de los litigios laborales

Uno de los temas que sigue bajo discusión es la disposición que fija una duración máxima para los litigios laborales y las posibles sanciones en caso de incumplimiento.

El legislador explicó que la comisión todavía no ha determinado quién sería objeto de esas sanciones ni cuál sería el mecanismo aplicable, por lo que ese aspecto será analizado durante las próximas reuniones.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de escuchar nuevamente a representantes de los sectores empresarial y sindical, Mercedes descartó por el momento nuevas consultas, al sostener que esos actores ya fueron escuchados durante el proceso de estudio de la iniciativa.

Mercedes aseguró que existe consenso sobre la necesidad de concluir la discusión de la reforma laboral antes del vencimiento del plazo establecido por los diputados y expresó confianza en que el proyecto será aprobado por el pleno el próximo miércoles.

Asimismo, manifestó que espera que, una vez sea enviado al Senado, la iniciativa reciba el respaldo de los legisladores de esa cámara. A su juicio, la población espera con interés la aprobación de la reforma y no existen razones para retrasar más su conocimiento.