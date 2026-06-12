En una sesión extraordinaria, el Senado conforma comisión para agilizar aprobación del plan fiscal

Con la conformación del Senado, solo restaría que la Cámara de Diputados anuncie los miembros que integrarán el equipo conjunto y que así se inicie el estudio de la pieza. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Durante una sesión extraordinaria realizada este viernes, el Senado conformó una comisión bicameral para estudiar y agilizar la aprobación del plan fiscal que presentó ayer el Gobierno, con el que se busca recaudar unos 50,000 millones de pesos.

Los senadores que integran la comisión son: Pedro Catrain, Andrés Guillermo Lama, Alexis Victoria Yeb, Ginnette Bournigal, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Lía Díaz, Aracelis Villanueva, Edward Espiritusanto, Moisés Ayala y Antonio Marte.

Con la conformación del Senado, solo restaría que la Cámara de Diputados anuncie los miembros que integrarán el equipo conjunto y que así se inicie el estudio de la pieza.

Función de la comisión bicameral

Las comisiones bicamerales son equipos conformados entre senadores y diputados, y buscan que el estudio de los proyectos legislativos se agilice y que así lleguen a cada cámara congresual con el mayor consenso y sin trabas para su aprobación.

El proyecto del plan fiscal llegó al Senado este mismo viernes y solo horas después fue enviado a la comisión bicameral que lo estudiará.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, pidió a sus colegas que se mantengan atentos a las próximas convocatorias de la nueva comisión y que así se inicie el análisis de la pieza fiscal.

Detalles del plan fiscal

La iniciativa tributaria, presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, también propone la eliminación de algunas figuras impositivas, reducción de tasas en otras y cambios en el pago del anticipo para las empresas pequeñas y la supresión de ese tributo para las microempresas.

Al presentar el proyecto, el ministro Díaz detalló que el ISR a las grandes empresas aportaría al fisco 15,000 millones de pesos, el aumento del impuesto a la transferencia y cheques más de 8,000 millones, el alza de los 10 dólares a los pasajes aéreos entre 7,000 millones y 8,000 millones de pesos y el incremento de las tasas a los juegos de azar recaudaría entre 2,000 y 3,000 millones.